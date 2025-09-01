Seminartermine von TILL.DE GmbH im vierten Quartal 2025

Online-Seminare für digitales Marketing, KI und Datenkompetenz!

Braunschweig, 01.09.2025 – Du willst dein Online-Marketing auf das nächste Level bringen? Dann bist du bei uns genau richtig! TILL.DE, dein Google Premium-Partner bietet praxisnahe Seminar- und Webinar-Termine an. Ob Online-Marketing-Mitarbeiter, Marketing-Manager oder Geschäftsführer eines KMU – unsere Formate sind branchenübergreifend konzipiert und besonders wertvoll für E-Commerce-Unternehmen und Agenturen.

Unsere Google Seminar Highlights im vierten Quartal 2025:

KI Wissen: Praxistraining für effektives Prompting!

16.10. Start 9:00 Uhr

In unserem Seminar „KI Wissen: Praxistraining für effektives Prompting!“ lernst du, wie du mit der richtigen Fragetechnik beeindruckende Ergebnisse erzielst.

https://www.till.de/seminare/ki-wissen-praxistraining-fuer-effektives-prompting/

Google Tag Manager Online Seminar

08.10. / 09.10. Start 9:00 Uhr

03.12. / 04.12. Start 9:00 Uhr

Entdecken Sie, wie Sie mit dem Google Tag Manager Ihr Website-Tracking effizient und DSGVO konform verwalten und optimieren können.

https://www.till.de/seminare/google-tag-manager-seminar/

NotebookLM Online Seminar

10.09. Start 9:00 Uhr

11.11. Start 9:00 Uhr

NotebookLM nutzt künstliche Intelligenz, um Ihre Notizen zu optimieren, zu organisieren und automatisch zu analysieren. Mit smarten Funktionen können Sie Inhalte strukturieren, wichtige Informationen hervorheben und Ihre Lernprozesse effizienter gestalten.

https://www.till.de/seminare/google-notebooklm-seminar/

Google Ads Performance Max Online Seminar

03.09. Start 9:00 Uhr

05.11. / 06.11. Start 9:00 Uhr

Maximieren Sie Ihre Google Ads Werbeleistung durch den Einsatz von Performance-Max-Kampagnen und steigern Sie Ihre Conversion-Raten.

https://www.till.de/seminare/google-ads-performance-max/

Google Analytics 4 Kompakt Online Seminar

07.10. Start 9:00 Uhr

02.12. Start 9:00 Uhr

Lernen Sie die Grundlagen der neuesten Version von Google Analytics und erfahren Sie, wie Sie Ihre Website-Performance erfolgreich messen.

https://www.till.de/seminare/google-analytics-4-ga4-einsteiger-webinar/

Google Looker Studio Online Seminar

08.09. / 09.09. Start 9:00 Uhr

12.11. / 13.11. Start 9:00 Uhr

Erstellen Sie interaktive Dashboards und visuelle Berichte, um Ihre Daten optimal zu analysieren und zu präsentieren.

https://www.till.de/seminare/google-looker-studio-seminar/

Google My Business Workshop

10.10. Start 9:00 Uhr

07.11. Start 9:00 Uhr

Verbessern Sie Ihre lokale Sichtbarkeit und erfahren Sie, wie Sie Ihr Unternehmensprofil effektiv nutzen.

https://www.till.de/seminare/google-my-business-workshop/

Warum du bei TILL.DE genau richtig bist:

Unsere Seminare werden von zertifizierten Google-Trainern mit langjähriger praktischer Erfahrung durchgeführt. Interaktive Formate, praxisorientierte Inhalte und direktes Anwenden – so bist du deiner Konkurrenz immer einen Schritt voraus. Dank Google Meet kannst du von überall bequem teilnehmen – ganz ohne zusätzliche Software.

Bereit für den nächsten Schritt? Alle Infos, Termine und Anmeldemöglichkeiten findest du hier: https://www.till.de/

Sei dabei und sichere dir jetzt deinen Platz!

