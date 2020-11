Selfio Planungsservice – Der Begleiter von Anfang an

Alles aus einer Hand beim Bauprojekt

Bauherren und Sanierer sind auf eine gute Planung ihres Projekts angewiesen. Die Haustechnik-Profis von Selfio bieten nicht nur die passenden Produkte für die Kunden an, sondern als Full-Service auch die passende Planungsleistung zum Projekt. Das umfasst die Bereiche Heizung, Lüftung und Solar. Mit den Experten von Selfio kommen Bauherren und Sanierer professionell und schnell durch die Planungsphase und dadurch schneller zur Umsetzung ihres Bau- oder Sanierungsprojekts.

Komplette Projektplanung bei Neubau und Sanierung

Bei den angebotenen Planungsservices konzentriert sich der Haustechnik-Shop Selfio auf die Kernbereiche der angebotenen Produkte im Online-Shop. Heizung, Lüftung und Solar werden durch die Mitarbeiter professionell geplant. “Die neuen Planungsservices passen genau zu Selfio und unserer Philosophie und zeigen einmal mehr, dass wir mehr sind als ein reiner Online-Shop. Wir begleiten unsere Kunden bei ihrem Projekt – und das fängt bei einer professionellen Planung an”, so Selfio Geschäftsführer Roger Moore zu dem neuen Planungsservice. Die Kunden erhalten die benötigten Berechnungen und Planungen für eine fachgerechte Installation sowie Materialempfehlungen zur Umsetzung des Projekts. “Kein Projekt ist wie das andere. Ziel ist es, ergebnisorientierte Lösungen für Bauprojekte zu finden – mit möglichst geringem Aufwand und Kosten seitens der Kunden”, so Roger Moore weiter zu den Vorteilen des Selfio-Planungsservice.

Kosten- und Zeitersparnis für Bauherren und Sanierer

Anstatt sich für das Bauprojekt einen zusätzlichen Partner wie ein Planungsbüro ins Boot holen zu müssen, erhalten Bauherren und Sanierer alles aus einer Hand. Das spart Zeit und Nerven, da Aufwand für Koordination und Absprachen wegfallen. Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung und dem Know-how der Selfio-Mitarbeiter, die die Planung professionell durchführen und bereits viele Kunden bei der Umsetzung von Projekten begleitet haben.

Der angebotene Planungsservice ist äußerst umfangreich. Plant ein Hausbesitzer zum Beispiel eine neue Fußbodenheizung, so kann er beginnend mit der Heizlastberechnung über die Heizflächenauslegung und dem Verlegeplan alle benötigten Planungen über Selfio beziehen. Des Weiteren wird der Planungsservice für Lüftungsanlagen sowie für solarthermische Anlagen angeboten.

Nach Vorgaben der Kunden werden alle notwendigen Berechnungen durchgeführt, Pläne für eine fachgerechte, sichere und zuverlässige Installation erstellt sowie die entsprechenden Material- und Produktempfehlungen mitgeliefert – diese Leistung wird auch bei kostenlosen Angeboten wie der Schnellauslegung für die Fußbodenheizung erbracht. Fehlkäufe und die damit verbundenen Mehrkosten und Aufwände gehören damit der Vergangenheit an.

Das erweiterte Angebot ergänzt optimal die kostenlosen Planungsangebote sowie die Fachberatung des Haustechnik-Shops. Full-Service-Anbieter Selfio stärkt seine Position als Projektbegleiter bei Neubau und Sanierung – schnell, zuverlässig und in gewohnter Selfio-Qualität.

Weitere Informationen zum Planungsservice des Haustechnik-Shops Selfio erhalten Sie unter https://www.selfio.de/planungsservice/

Selfio GmbH ist ein Anbieter hochwertiger Produkte aus den Bereichen Heizung, Lüftung und Sanitär. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf dem Vertrieb von Fußbodenheizungen, Wohnungslüftungsanlagen, solarthermischen Anlagen sowie Gas- und Ölheizungen, Wärmepumpen, Kamin- und Pelletöfen, Schornsteinen, Sanitärprodukten und Pumpen an Heimwerker und Selberbauer. Basierend auf langjähriger Erfahrung in der Heizungs- und Lüftungsindustrie bietet Selfio professionelle Unterstützung sowohl bei Neubau als auch bei Sanierung. Sämtliche Produkte werden direkt und hauptsächlich online vertrieben. Gleichzeitig bietet Selfio den Kunden kostenlose Beratung und umfassenden Service mit genauen Anleitungen, um ihnen das Heimwerkern zu erleichtern.

