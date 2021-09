Selbstklebende Wandverkleidung in natürlicher Holzoptik

Auch für Feuchträume geeignet.

Baridecor AQUA Robele Bassano – Wandverkleidung für hochwertige Einrichtungen

Sie wünschen sich ein natürliches Design für Ihre Wandverkleidung? Dann ist die Baridecor AQUA Serie genau passend. Die selbstklebenden Vinylfliesen lassen sich einfach installieren und sind durch natürliche Materialien im Design inspiriert. Das Roble Bassano Design besticht mit einer zeitlos schönen Optik im hellem Holz-Stil.

Wandverkleidung ohne Aufwand installieren

Die schönen Wandfliesen in heller Holzoptik sind passend für jeden Raum im Haus. Die Fliesen lassen sich dabei besonders leicht installieren. Sie sind mit vorinstallierten Tesa-Streifen versehen, die auf nahezu jedem Untergrund perfekten Halt bieten. Die Baridecor AQUA Wandverkleidung kann außerdem mit vielen weiteren Vorzügen überzeugen:

Naturdesign von echtem Holz inspiriert

helle Holzoberfläche mit feiner Maserung

100 % recycelbar

vorinstallierte Tesa-Klebestreifen für die schnelle Montage

ohne Hilfe von Experten installierbar

wasserresistente Oberfläche – für Feuchträume geeignet

stoßfest und leicht zu reinigen

Die Vinylfliesen messen 600 mm x 300 mm und lassen sich bei Bedarf zuschneiden. Für die Roble Bassano Fliesen lässt sich einfach eine Kreissäge verwenden. Die installierten Vinylfliesen bilden eine durchgehende, wasserresistente Oberfläche. Es ist daher möglich, die Wandverkleidung auch innerhalb einer Dusche oder als Badewannenrückwand zu verwenden.

Schönes Design für atemberaubende Looks

Die Designs der Baridecor AQUA Serie werden von Naturmaterialien abgescannt und hochauflösend auf die Wandpaneele aufgedruckt. Anschließend wird eine Schutzschicht mit Relief aufgelegt, um die Fliesen besonders natürlich wirken zu lassen. Zaubern Sie in jeden Raum einen Hauch von Luxus mit diesen eleganten Wandfliesen in Holzoptik. Die helle Farbe eignet sich wunderbar zu allen Farbkonzepten und weitet kleine Räume optisch aus.

Die schlichte Holzmaserung setzt einen gekonnten Akzent für moderne wie traditionelle Einrichtungsstile. Sie können die Wandverkleidung im Holzdesign sehr gut mit strukturierten Textilien wie Leinen kombinieren, um einen rustikalen Look zu kreieren. Oder nutzen Sie glatte Metalloberflächen, um den Raum zeitgenössisch zu präsentieren. Da die Fliesen bekleben Wandpaneele wasserfest, stoßfest und leicht zu reinigen sind, können sie in allen Bereichen zum Einsatz kommen. Die Fliesen sind sehr beliebt, um das Badezimmer ohne großen Aufwand aufzuwerten. Entdecken Sie die vielen Möglichkeiten, um die Wandverkleidung in Ihrem Wohnumfeld zu nutzen:

Eingangsbereich deckenhoch verkleiden

Fokuswand im Wohnzimmer

Akzentuierung von Teilbereichen in einer Wohnküche oder in Schlafräumen

Setzen Sie auf eine moderne Kombination verschiedener Wandverkleidungen. Wählen Sie eine luxuriöse Textiltapete zu den Wandfliesen oder setzen Sie auf eine schlichte, glatt verputzte Wand. Nutzen Sie die unterschiedlichen Wandverkleidungen, um etwa unterschiedliche Nutzbereiche in einem Raum optisch zu trennen.

Baridecor AQUA Roble Bassano

Mit der Baridecor AQUA Wandverkleidung können Sie sich Ihre Wohnträume erfüllen. Schaffen Sie in jedem Raum einen einzigartigen Stil, der zu Ihnen passt. Das Roble Bassano Design ist schlicht und dennoch hochwertig – ideal, um Einrichtungsstile jeder Art umzusetzen. Dank der einfachen Installation können Sie die Wandverkleidung in Eigenarbeit montieren. Bestellen Sie bequem in unserem Shop Ihre neue Wandverkleidung und verwandeln Sie Ihre Räume in echte Wohlfühloasen.

Wir handeln mit Wandverkleidung aus Echtholz als Kunstobjekt oder beeindruckende innovative Popupstore Lösungen

Die beliebten Wandverkleidungen in Echtholz

