Seit über 30 Jahren unterstützen wir unsere Kunden bei der Planung, Umsetzung und Installation von sanitär- und heizungstechnischen Anlagen.

Spanke – Ihr Haustechnik Meisterbetrieb in Düsseldorf Wir kümmern uns um Badsanierung, Heizung und Sanitärtechnik Als Meisterbetrieb und seriöses Sanitär Unternehmen aus Düsseldorf bilden wir von Spanke Haustechnik eine breite Palette unterschiedlicher handwerklicher Dienstleistungen rund um Haustechnik, Heizungsbau, Sanitärtechnik und Installationen ab. Mit unseren fähigen Anlagemechanikern, Sanitärinstallateuren, Klempnern und Heizungstechnikern sind wir immer bereit für Ihre individuellen Anforderungen.

Gegründet wurde der Meisterbetrieb Spanke Haustechnik im Jahre 1990 in Düsseldorf. Seitdem betreuen wir Privat- und Firmenkunden, Hausverwaltungsgesellschaften und gewerbliche Institutionen in allen Bereichen der Sanitärtechnik und Heizungstechnik. Als offiziell zugelassenes Haustechnik Unternehmen der Stadtentwässerung Düsseldorf sind Zuverlässigkeit, Professionalität und ein hoher Qualitätsanspruch für uns selbstverständlich. Unsere ausgebildeten und fachlich kompetenten Anlagenmechaniker, Installateure, Klempner und Heizungstechniker nehmen regelmäßig an Schulungen und Weiterbildungen teil und sind stets fachlich auf dem neuesten Stand. Der Servicegedanke wird bei uns groß geschrieben: Handwerksmeister Klaus Spanke und sein Team aus erfahrenen Sanitärinstallateuren und Heizungstechnikern steht Ihnen wochentags ohne Aufpreis sogar zwischen 16 und 19 Uhr für Dienstleistungen im Bereich Sanitärinstallationen und Heizungstechnik zur Verfügung – das ist unser After-Work-Service für Berufstätige in Düsseldorf.

Kontakt

Spanke Haustechnik

Klaus Spanke

Börnestraße 9

40211 Düsseldorf

+49211-203020

info@spanke-haustechnik.de

https://www.spanke-haustechnik.de

