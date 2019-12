Flüge nach Kotor buchen – Segeln in Montenegro

Durch jahrelange Erfahrung unserer Experten und der Zusammenarbeit mit namhaften Fluggesellschaften können wir Ihnen Kotor Flüge oft zu speziellen Sonderpreisen anbieten.

Zwischen hohen Bergflanken liegt die Bucht von Kotor an der Adria Küste von Montenegro. Seit 1979 zählt sie zum UNESCO-Weltkulturerbe. Vergangene Kulturen wie die Römer, Byzantiner, Venezianer und Habsburger haben hier ihre kulturellen Spuren in Form von Bauwerken hinterlassen. Palmen, Zypressen und Olivenbäume säumen die Landschaft am blauen Wasser der Adria. Und wunderschöne, weiße Steinhäuser säumen das Ufer der Bucht von Kotor. Mit der Segelyacht kommen Sie an kleinen Fischerdörfer vorbei. Traditionelle Kirchtürme und Ruinen aus vergangenen Zeiten ragen zwischen den Häusern und Landschaften hindurch.

Vom Flughafen in Tivat sind es nur gute 20 Autominuten zum Yachthafen nach Kotor.

Und zum Porto Montenegro nur 10 Minuten mit dem Auto.

Buchen Sie Ihre Kotor Flüge direkt bei Yacht-Pool Flight-Service.

Hier einige Fluginformationen von deutschen Flughäfen nach Tivat zur Segelyacht.

Von Frankfurt nach Tivat

Mit Lufthansa. Reisezeitraum 5. April – 18. Oktober. Abflugtag Sonntag.

Mit Condor. Reisezeitraum 1. Mai – 23. Oktober. Abflugtag Freitag.

Mit Condor. Reisezeitraum 26. Mai – 13. Oktober. Abflugtag Dienstag.

Von München nach Tivat

Mit Montenegro Airlines. Reisezeitraum 5. April – 1. November. Abflugtag Sonntag.

Mit Lufthansa. Reisezeitraum 23. Mai – 24. Oktober. Abflugtag Samstag.

Von Hannover nach Tivat

Mit Montenegro Airlines. Reisezeitraum 19. April – 25. Oktober. Abflugtag Sonntag.

Von Düsseldorf nach Tivat

Mit Eurowings. Reisezeitraum 29. März – 25. Oktober. Abflugtag Sonntag.

Kotor Flüge suchen und buchen beim Flugspezialisten für Segelreisende.

Wir sind ein eigenständiges Unternehmen der Yacht-Pool Gruppe mit Sitz in Aschaffenburg. Ganz in der nähe des Flughafen Frankfurt.Wir bringen Sie als Passagier zuverlässig zum Zielflughafen. Flugreisende sind es oft leid, stundenlang die Flugpreise im Internet zu vergleichen um das preisgünstigste Angebot zu finden. Nehmen Sie einfach mit unseren Mitarbeitern Kontakt auf. Geben Sie Ihren Reisezeitraum und Ihr Ziel an. Sie erhalten unverbindliche Tivat Flugangebote. Selbstverständlich auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Sie erhalten einen gültigen Endpreis und müssen nicht nach versteckten Kosten suchen.

Gerne suchen wir auch Alternativen bei Termin und Abflughafen heraus. Die eventuelle bessere Zeiten und Preise für Kotor Flüge versprechen.

Als Gruppe von 10 Personen sind sie bei uns gut aufgehoben. Rund um das Thema Gruppenreisen und Gruppenbuchung betreuen wir Sie mit unserer jahrelangen Erfahrung.

Verspätungen und Flugausfälle sind manchmal unvermeidlich und können jeden treffen. Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner im Gegensatz zu den Callcentern. Dort landen Sie in solchen Ausnahmesituationen oft in stundenlangen Warteschlangen.

Wir sind immer für Sie erreichbar. In diesen Situationen suchen wir schnelle Lösungen für Sie heraus damit Sie schnell an Ihr Ziel gelangen.

Setzten Sie auf die jahrelange Erfahrung des Teams von Yacht-Pool Flight-Service und buchen Sie Ihre Kotor Flüge beim Flugspezialisten.

