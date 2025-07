Sedex wird offiziell lizenzierter GRI-Partner

Optimierte Plattform unterstützt Unternehmen bei Lieferketten-Konformität und Nachhaltigkeitsberichterstattung

Das auf Lieferkettentransparenz und Nachhaltigkeit spezialisierte Technologieunternehmen Sedex ist ab sofort offizieller Software- und Tool-Partner der Global Reporting Initiative (GRI). Die Auszeichnung bestätigt, dass die Lösungen und Datenmodelle von Sedex Lieferkettendaten bereitstellen, die nach den international anerkannten GRI-Standards ausgerichtet sind – dem weltweit führenden Rahmenwerk für Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Im Zuge einer mehrjährigen Weiterentwicklung hat Sedex seine Plattform umfassend überarbeitet. Unternehmen profitieren ab sofort von erweiterten Funktionen hinsichtlich der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette, einschließlich Transparenz auf Standortebene, praxisnahen Bewertungstools, automatisierten Workflows und verifizierbaren ESG-Daten.

„Nach sorgfältiger Prüfung und Verifizierung der Umsetzung der GRI-Standards in den Funktionen des Tools freuen wir uns, bekannt zu geben, dass Sedex nun offiziell lizenzierter GRI-Software- und Toolpartner ist“, sagt Alex Chiodo, Senior Manager des GRI Licensing Programs. „Dies erleichtert Unternehmen den Umgang mit Datenmanagement und regulatorischen Anforderungen und stärkt dabei die Vertrauensbasis bei Stakeholdern im In- und Ausland.“

Die Plattform deckt inhaltlich die wesentlichen Anforderungen der GRI-Standards in Bezug auf Lieferketten ab – von allgemeinen Angaben zu Lieferantenstandorten bis hin zu spezifischen Themen wie Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Wasser- und Abfallmanagement. Unternehmen können ihre über Sedex erfassten Daten direkt für GRI-konforme Berichte verwenden – und gleichzeitig Synergien mit anderen regulatorischen Rahmenwerken nutzen.

Sedex in der Praxis: Effizienz und Risikotransparenz

Breite Datenbasis und tiefgehende Standortanalysen:

Die Plattform verknüpft Informationen aus Drittquellen, Selbstauskünften von Lieferanten und Ergebnissen aus Vor-Ort-Prüfungen nach dem SMETA-Standard. Dadurch lassen sich komplexe Lieferkettendaten gezielt auswerten und strategisch nutzen.

Fokussierung auf kritische Lieferanten:

Neue Scorecards und übersichtliche Dashboards visualisieren die Resultate aus SMETA-Audits, Nachhaltigkeitsrisiken sowie Governance- und Compliance-Praktiken – und identifizieren gezielt Handlungsbedarf.

Umfassende Risiko- und Compliance-Berichte:

Integrierte Analysetools verknüpfen globale Daten mit lieferanten- und standortspezifischen Informationen, um individuelle Risikobewertungen zu ermöglichen. So können Risiken proaktiv gemanagt und Handlungsprioritäten nachvollziehbar gesetzt werden. Intuitive Dashboards erleichtern die Nachverfolgung und das Reporting zu Nachhaltigkeit, Compliance-Lücken und Performance.

Offene Schnittstellen (API): Kund:innen können nun Risiko- und SMETA-Daten in ihre bestehenden Beschaffungssysteme integrieren und erhalten so schneller und umfassender Einblick in die Nachhaltigkeitsleistung ihrer Lieferanten.

Im weiteren Verlauf des Jahres wird Sedex außerdem eine standardisierte GRI-Berichtsfunktion innerhalb der Plattform einführen. Diese sammelt relevante Datenpunkte automatisiert in einem konsolidierten Bericht – für ein noch effizienteres Reporting.

„Dass wir von GRI verifiziert wurden, ist ein wichtiger Meilenstein für uns“, erklärt Jon Hancock, CEO von Sedex. „Dadurch wird deutlich: Wir befähigen unsere Kunden, auf Basis belastbarer Lieferkettendaten, verantwortungsvoll und transparent zu handeln. So sichern sie sich heute einen Vorsprung im Wettbewerb von morgen. Bereits in diesem Jahr haben unsere Kunden über 36.000 Missstände in ihren Lieferketten identifiziert und behoben – darunter Themen wie Arbeitsbedingungen, Arbeitsschutz und Umweltschutz. Wir sind stolz, eine so leistungsstarke Lösung für Risikomanagement, mehrstufige Sorgfaltspflicht, Performance-Tracking und Reporting bereitzustellen.“

Über Sedex

Sedex ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen mit Spezialisierung auf Daten, Analysen und Dienstleistungen zur Förderung nachhaltiger Lieferketten. Die Plattform von Sedex hilft Unternehmen, ihre ESG-Leistung zu erfassen, zu verbessern und zu berichten – in Übereinstimmung mit Standards wie GRI, SMETA, LkSG oder CSRD. Sedex arbeitet mit über 90.000 Unternehmen und 115.000 Lieferstandorten in mehr als 35 Branchen weltweit zusammen – darunter Marken wie Reckitt, Nestlé, Molson Coors, Yum! Brands, Marks & Spencer, Mengniu, Tesco, Asahi, Li & Fung, DP World und die John Lewis Partnership.

Über die Global Reporting Initiative (GRI)

Die Global Reporting Initiative (GRI) ist eine unabhängige Non-Profit-Organisation und Entwicklerin des weltweit führenden Standards für Nachhaltigkeitsberichterstattung. GRI unterstützt Unternehmen mit Standards, Tools und Trainings bei der transparenten Bewertung ihrer ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen.

