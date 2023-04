Sebastian Pinks Kurzspielfilm THE WAY HOME ab sofort auf YouTube!

Ab sofort ist der Kurzspielfilm THE WAY HOME von Sebastian Pink auf YouTube abrufbar. Der 6-minütige Film, in dem Sebastian Pink und Sarah Stork (bekannt aus „Sturm der Liebe“ und „Unter uns“) die Hauptrollen spielen, hat national und international bereits 46 Auszeichnungen erhalten.

Der Film zeigt, wie gefährlich der Weg nach Hause heutzutage sein kann. In der Stadt treibt ein Serienvergewaltiger sein Unwesen. Als Selina Feierabend macht, wird sie von jemandem verfolgt. Wird sie das nächste Opfer?

Filmemacher Sebastian Pink hat die Geschichte des Films mit sehr viel Spannung erzählt und möchte darauf aufmerksam machen, was heutzutage alles passieren kann, wenn man nachts alleine unterwegs ist.

,,Es kann wirklich sehr viel passieren. Die Welt wird immer verrückter und jeder sollte auf sich aufpassen. In unserem Film zeigen wir ein Beispiel, was denn passieren könnte. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass man nicht mehr auf die Straße gehen sollte, schließlich können Gefahren überall lauern. Aber man sollte einfach vorsichtiger sein und die Augen aufhalten“ so Sebastian Pink.

Pink hat bereits weitere Projekte in Planung, die folgen sollen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.movie-production.net

Movie.Production ist eine Filmproductionsfirma mit Sitz im Saarland.

