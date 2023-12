Die dunklen Fäden, die den westlichen Reichtum weben, sind in afrikanischem Blut getränkt – ein Erbe von Grausamkeit und Ausbeutung. Dies ist keine bloße Anklage, sondern eine Reise durch die Abgründe, die das Fundament unserer Wohlstandsgesellschaft bilden. Es ist an der Zeit, diese Geschichte zu enthüllen und das Licht auf die Schattenseiten des sogenannten Fortschritts zu richten.

Sklaverei, Kolonialismus – die Bausteine der westlichen Welt

Sklaverei und Kolonialismus – diese Worte tragen die Last unermesslichen Leids. Sie sind nicht nur Begriffe aus vergangenen Zeiten, sondern die Grundpfeiler, auf denen die moderne Welt erbaut wurde. Menschen wurden zu Handelswaren degradiert, Länder wurden geplündert und ganze Kulturen ausgelöscht. Doch diese Geschichten wurden zu lange verschwiegen, begraben unter einem Schleier der Ignoranz und des Desinteresses.

Afrika und der Raubzug des Westens

Afrika, reich an Ressourcen und Kultur, ist Opfer einer starken Ausbeutung geworden. Jahr für Jahr fließen Billionen Euro aus diesem reichen Kontinent in die Kassen des Westens, während Afrika selbst nur Bruchteile zurückbekommt. Ein Raubzug, der die Grundfeste der globalen Wirtschaft ins Wanken bringt und eine Lüge über die vermeintliche Unterstützung und Entwicklung des afrikanischen Kontinents aufrechterhält.

„Blut-Wohlstand des Westens“ – Warum dieses Buch wichtig ist?

Dieses Buch ist mehr als nur eine Ansammlung von Fakten; es ist ein Aufruf zur Konfrontation mit der unbequemen Wahrheit. Es fordert dazu auf, die Geschichte neu zu bewerten, die falschen Narrative zu durchbrechen und Gerechtigkeit für die Opfer der Vergangenheit einzufordern.

Ein Schritt in Richtung Wahrheit

„Blut-Wohlstand des Westens“ ist nicht nur ein Buch, sondern eine Bewegung. Es ist Zeit, die Augen zu öffnen, die Wahrheit anzuerkennen und eine Welt zu schaffen, die auf Gerechtigkeit und Ehrlichkeit beruht.

Schließ dich der Bewegung an:

Über den Autor

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie und Kindererziehung). Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt. Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.

Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente.

Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm. „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse Dantse

Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: Von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Gesundheit, Krebs und Ernährung, Erotik, Liebe, Erziehung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder– und Jugendbüchern. Mehr über den Verlag entdecken!

