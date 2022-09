Schuhkarton ade: Wolters Kluwer Agrosoft bindet HANNIBAL an ADDISON OneClick an und ermöglicht Beleg-Upload

HANNIBAL-Komplettlösung für Agrarbetriebe jetzt mit Beleg-Upload und Co.

Ravensburg, 01. September 2022. Die Wolters Kluwer Agrosoft GmbH, Teil von Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland, ermöglicht mit der Anbindung unter anderem den Austausch von Dokumenten mit dem Steuerberater. Mandanten, deren Steuerberater HANNIBAL nutzen, profitieren darüber hinaus von zahlreichen weiteren Funktionen – und auch die Steuerkanzleien genießen Vorteile.

Steuerkanzleien, die HANNIBAL einsetzen, können ihren Mandanten ab sofort das ADDISON OneClick-Portal für die Mandantenkollaboration bereitstellen. Mandanten ermöglicht die Anbindung, ihre Belege digital an den Steuerberater zu übermitteln. Damit entfällt die analoge Bereitstellung, etwa im berühmten „Schuhkarton“.

Durch die Anbindung an ADDISON OneClick steht zudem eine Kassenbuch-Funktion bereit – diese ist besonders für Hofläden oder Besenwirtschaften interessant. Steuerberater können über HANNIBAL direkt auf eingegebene Kassendaten zugreifen und in die Buchhaltung einfließen lassen.

Für die Mandanten bedeutet dieser Digitalisierungsschub, dass sie ihre Buchhaltung zeitnah erhalten. Dabei sind sogar tagesaktuelle betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA) möglich. Damit geht ein großer Zeit- und Komfortgewinn einher.

Auch die Steuerkanzleien selbst genießen Vorteile: Sie sparen Zeit, weil Mandanten Belege digitalisiert bereitstellen. Zudem kann ADDISON OneClick die Belege beispielsweise an SBA (Scannen-Buchen-Archivieren) übergeben, wo sie dann weiterverarbeitet werden – damit entfallen Aufwände und das Risiko von Fehlern beim Abtippen.

„Mit der Anbindung an ADDISON OneClick erleichtern wir Mandanten und Steuerkanzleien gleichermaßen das Leben: Belege und Auswertungen stehen schneller bereit, der Austausch wird erleichtert und die Fehlerquote sinkt“, sagt Christoph Elsas, Geschäftsführer der Wolters Kluwer Agrosoft GmbH. „Die Anbindung ist natürlich nicht der letzte Schritt. Wir planen bereits eine Elster-Anbindung für ADDISON OneClick, was die Umsatzsteuervoranmeldung ermöglicht; eine Funktion, die HANNIBAL bereits bietet.“

ADDISON OneClick stellt zahlreiche weitere Funktionen bereit. Mehr Informationen über die Softwarelösungen bietet die Webseite zum Thema.

Wolters Kluwer ist ein führender weltweiter Anbieter von Informationen, Softwarelösungen und Services in den Bereichen Tax & Accounting (Steuern und Rechnungswesen), Governance, Risiko- und Compliance-Management, Finanzen, Recht und Gesundheit. Wir unterstützen unsere Kunden durch Expertenlösungen, die fundiertes Fachwissen mit Technologie und Services verbinden, jeden Tag in der Entscheidungsfindung.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Alphen aan den Rijn (Niederlande) ist weltweit in über 40 Ländern vertreten, bedient Kunden in über 180 Ländern und beschäftigt rund 19.800 MitarbeiterInnen weltweit. Wolters Kluwer erzielte 2021 einen Umsatz in Höhe von 4,8 Milliarden Euro.

Die Aktien von Wolters Kluwer sind an der Euronext Amsterdam (WKL) gelistet und werden im AEX- und im Euronext 100-Index geführt. In den Vereinigten Staaten wird die Aktie im Rahmen eines ADR-Programms auf dem Over-the-Counter-Markt gehandelt (WTKWY). Weitere Informationen finden Sie unter: www.wolterskluwer.com und www.wolterskluwer.de sowie bei LinkedIn, Facebook, Twitter und Youtube.

Firmenkontakt

Wolters Kluwer Software und Service GmbH

Sabine Beck

Freisinger Straße 3

85716 Unterschleißheim

0049 89 36007 3600

sabine.beck@wolterskluwer.com

https://www.wolterskluwer.com/de-de/solutions/steuern-rechnungswesen

Pressekontakt

Wolters Kluwer Software und Service GmbH

Andrej Kornienko

Freisinger Straße 3

85716 Unterschleißheim

0049 89 36007 3661

andrej.kornienko@wolterskluwer.com

https://www.wolterskluwer.com/de-de/solutions/steuern-rechnungswesen

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.