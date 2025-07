Schokoladenfabrik Köln ist Gastgeber für EH-Businessevent

IFH MEDIA DAY 2025 findet erneut auf dem Stollwerck-Gelände statt

Die traditionsreiche Schokoladenfabrik auf dem Stollwerck-Gelände in Köln ist am 4. November 2025 wieder Veranstaltungslocation für die eintägige Veranstaltung „IFH MEDIA DAY 2025“. Unter dem Titel „Erfolgreiche Angebotskommunikation in unsicheren Zeiten“ rückt die Veranstaltung, ausgerichtet von IFH MEDIA ANALYTICS, das Mediennutzungsverhalten der Konsumenten in den Fokus.

Der IFH MEDIA DAY greift mit vielen praktischen Händler-Cases zu Schwerpunktthemen wie crossmediale Angebotskommunikation, Social-Media-Integration oder CRM-Kundenbindungsprogramme aktuelle Anwendungsbeispiele auf und zeigt, wie Konsumenten heutzutage effizient und erfolgreich mobilisiert werden können.

Zu den Gästen zählt Christian Schirmer, Country Director von JYSK Deutschland, der sich mit dem Schwerpunkt „JYSK – Scandinavian Sleeping & Living“. Erfolgreiche Marken- und Angebotskommunikation im Wandel der Mediennutzung“ beschäftigt. Andreas Riekötter, Geschäftsführer von IFH MEDIA ANALYTICS, geht der Frage nach: „Produkt- und Preisschlachten – Was interessiert mich der Rest?!“. Julia Wolf, Teamleiterin Nationale Markenkommunikation bei dm Drogerie, widmet sich der Fragestellung: „Einkaufen, wie es ins Leben passt – Kundenverbindung durch das dm-Ökosystem“.

Der Event schließt mit einem gemeinsamen Dinner und gibt Gelegenheit zum Networking. Die Tickets für die Veranstaltung sind frei verkäuflich und hier erhältlich. Unter diesem Link werden auch weitere Speaker sowie das vollständige Programm bekanntgegeben.

Das IFH KÖLN ist eines der führenden Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Handelsumfeld. Die Tochtergesellschaft IFH MEDIA ANALYTICS bietet fundierte Informationen, Marktforschung und Beratung zu allen Aspekten einer wirkungsvollen und ganzheitlichen Angebotskommunikation.

Die Schokoladenfabrik ist die stylische Eventlocation der Kölner Kreativagentur format:c live communication. Sie bietet flexible Raumangebote für individuelle Veranstaltungsformate wie Corporate Events, Meetings, Tagungen, Workshops, Incentives, Seminare, Coachings und Ausstellungen und zählt aktuell zu den beliebtesten Venues Deutschlands im Location-Ranking des BlachReport.

Schokoladenfabrik Köln

Die Schokoladenfabrik in Köln ist eine stylishe Eventlocation im ehemaligen Gebäude von Stollwerck, das heute flexible Raumangebote für viele Veranstaltungsformate bieten kann. Die Räume sind bereits komplett für Veranstaltungen ausgestattet, lassen sich aber beliebig individualisieren. Verschiedene Services für Catering und Produktion runden das Angebot ab.

Stollwerckstraße 27-31

D-51149 Köln

Ansprechpartner: Tobias Weber und Natalie Driesnack

Tel.: +49 (0) 221 168 47 577

E-Mail: hello@schokoladen-fabrik.com

Internet: https://schokoladen-fabrik.com