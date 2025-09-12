Schön wie Sisi: Schoko-Facial mit „Sisis Finest“ Kollagenschokolade im Organic Alps Spa des Grand Elisabeth in Bad Ischl

Bad Ischl, 9. September 2025 – Ein Hauch kaiserlicher Schönheit zieht ins neue Grand Elisabeth ein: Das Organic Alps Spa by DORISSIMA von Doris Brugger präsentiert mit dem Schoko-Facial aus Sisis Finest Kollagenschokolade eine innovative aphrodisierende Behandlung, die Tradition, Wissenschaft und Sinnlichkeit verbindet.

Die Idee knüpft an Kaiserin Elisabeth an, die schon im 19. Jahrhundert eigene Schönheitsrituale entwickelte und auf kollagenhaltige Anwendungen setzte. Die moderne Variante der traditionsreichen Konditorei Zauner setzt auf Verisol® Kollagen von GELITA in Kombination mit dunkler Schokolade, deren antioxidative Wirkung der Haut neue Frische verleiht. „Mit dem Schoko-Facial vereinen wir regionale Handwerkskunst, natürliche Inhaltsstoffe und modernste Wirkstoffforschung – ein Spa-Erlebnis, das ganz im Sinne von Sisis Schönheitstradition steht“, erklärt Doris Brugger, Gründerin von DORISSIMA.

Für die Anwendung wird die geschmolzene Schokolade mit dem sinnlichen SIDDHARTHA OIL by DORISSIMA angereichert. Das luxuriöse biologische Schönheitsöl aus Jojoba, Grapefruit, Tonga und Vanille wirkt straffend, pflegend und schützend.

Das Organic Alps Spa zeichnet sich durch ein holistisches Konzept aus: Sieben Körper- und Massageöle auf Basis alpiner Pflanzen wie Alpenrose, Arnika oder Edelweiß, ergänzt durch Treatments wie Kräuterstempel, Meridianmassagen und Beauty Packs. Zwei Saunen, ein beheizter Indoor-Pool und ein moderner Fitnessbereich runden das Angebot ab. Mit diesem innovativen Ansatz setzt das Grand Elisabeth in Bad Ischl neue Akzente für modernes Wellbeing – inspiriert von der ikonischen Schönheit und dem rebellischen Geist seiner Namenspatronin.

Das Grand Elisabeth:

Das neue Hotel „Grand Elisabeth“ schlug ein neues Kapitel der österreichischen Kaiserin in der weltberühmten österreichischen Kur- und Kaiserstadt Bad Ischl auf. Inspiriert vom historischen Flair der Stadt erstrahlt das 4* plus Hotel mit seinen 132 Zimmern inklusive 3 Suiten in einem klassischen Stil mit einem Touch Avantgarde. Denn ganz im Sinne des Stils der rebellischen, tätowierten Kaiserin steht das Hotel für Freiheit und dafür einfach mal die Zügel fallen zu lassen und das echte Leben zu genießen: „Follow your heart and not the crowds.“ Das Hotel Grand Elisabeth liegt zentral nur wenige Gehminuten von der Kaiservilla und allen Sehenswürdigkeiten entfernt. Gäste können das Kulturangebot mit Spaziergängen auf den Spuren der Kaiserin Elisabeth verbinden. Stadtführungen, Konzerte und Kutschfahrten zählen zum erweiterten Angebot. Im Restaurant Grande Liberté genießen Gäste regionale Klassiker mit moderner Note. Auf der Speisekarte stehen Tafelspitz, Backhendl, geschmorter Karfiol und veganes Beef Tatar. Im hauseigenen Shop sind Pralinen, Ischler Törtchen und Zaunerstollen der Traditionskonditorei Zauner erhältlich. In der Bar Violet Hour beginnt der Abend mit dem Signature-Drink des Hauses, dem Veilchen-Spritz oder dem Kaiserin Cocktail.