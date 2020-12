Schnell und lecker Kochen für Berufstätige

Mit wenig Zeitaufwande leckere und gesunde Gerichte zubereiten

Viele Menschen haben immer weniger Zeit, frisch zu kochen. Dabei ist es für die eigene Gesundheit sehr zuträglich, die Speisen selber zuzubereiten. Viele Fertiggerichte enthalten Geschmacks- und Konservierungsstoffe, die nicht gesund sind. Dabei muss das Selber-Kochen gar nicht aufwendig und kompliziert sein. Wir empfehlen das besonders gut übersichtliche Kochbuch “Jamies 5-Zutaten-Küche” als Helfer für die tägliche Kochroutine.

In diesem Buch sind viele leckere und leicht umsetzbare Rezepte enthalten, die es wirklich für jeden ermöglichen, frische Vielfalt auf den täglichen Esstisch zu zaubern. Und das Besondere an diesem Band ist, dass jedes Kochrezept lediglich fünf Hauptzutaten benötigt. Unter Zeitmangel leiden alle Berufstätigen, die täglich mehrere Stunden außer Haus im Büro zubringen.

Wer hier trotzdem Wert auf eine ausgewogene und frische Kost legt, entdeckt im Kochbuch von Jamie Oliver eine Fülle an Ideen für eine unkomplizierte Speisenzubereitung. Auf diese Weise gelingt eine schnelle und wenig komplizierte, aber sehr schmackhafte Herstellung von abwechslungsreichen Speisen. Manches gart einfach im Backofen vor sich hin. Was bei diesen Rezepturen zählt ist die Klasse und nicht die Masse. Der Autor verspricht ein Megageschmackserlebnis.

Sehr wichtig für alle interessierten Anwender und Nachkocher ist, dass Jamie Oliver wirklich jedes Rezept mehrmals ausprobiert und getestet hat. Der Autor und Starkoch wollte ganz sicher gehen, dass sein Buch wirklich das verspricht, was es vorgibt: Dass alle Gerichte, die er in seinem Buch vorstellt, unkompliziert zuzubereiten und dazu noch preiswert sind. Deshalb lassen sich an jedem Tag einer Woche gelungene Mahlzeiten daraus kochen.

Der Band “Jamies 5-Zutaten-Küche” lügt nicht, wenn er seinen Lesern das alles verspricht. Es hält mehr als 130 leckere Rezepte bereit. Für jeden Geschmack ist hier etwas dabei. Verarbeitet werden dabei verschiedene Fleischsorten wie Hähnchen, Rind- sowie Schweine- und Lammfleisch. Ebenso kommen Fischliebhaber auf ihre Kosten. Darüberhinaus gibt es Anleitungen für Eiergerichte, Gemüseaufläufe, Salatplatten und Pasta- , Reis- und Nudelgerichte. Und als krönender Abschluss leckere Süßspeisen als Dessert.

Als Beispiel kann das Gericht “Indisches Brathuhn” kurz vorgestellt werden. Hierbei kommt ein ganzes Huhn zur Verarbeitung, das mit Currypaste eingerieben und auf goldbraunen Kartoffeln mit leckerem Blumenkohl im Backofen gegart wird. Abgerundet wird das Ganze mit etwas frischem Koriandergrün. Sehr lecker ist auch das Rezept der unglaublich einfachen Fischpastete. Dazu benötigt man einen saftigen und geräucherten Schellfisch, ein Bund Frühlingszwiebeln, frischen oder tiefgefrorenen Spinat und etwas Käse. Das alles versteckt der Küchenmeister unter einem knusprigen, goldbraunen Filoteig und serviert das Ganze in nicht mehr als 30 Minuten.

Besonders hilfreich beim Nachkochen der Rezepte sind die bebilderten Zutatenlisten, übersichtliche Portions- und Zeitangaben, die kurze und gut verständliche Anleitung sowie die Übersicht den Nährwerten und jeweils das fantastische Foto vom Gericht.

Dieses Buch ist so einfach zu benutzen wie kaum ein anderes Rezeptebuch und ist deshalb ideal für alle Menschen, die eigentlich kaum Zeit zum Kochen haben.

