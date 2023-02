Schlüssel zum Erfolg: Abnabelung – Lass wie Jesus deine Vergangenheit zurück!

Ich musste mich zuerst von meiner Mutter abnabeln. Das war das Schwierigste. Denn sie wollte die mütterliche Macht nicht abgeben. Von meinem Vater ging es schneller. Er hat mich losgelassen. Danach musste ich mich von meiner damaligen Frau trennen und das war das Glück für meine Familie. Wie Jesus lehnte ich danach ab, ein konventionelles Leben zu leben, was die volle Bremse bedeutet hätte.

Die totale Abnabelung hat mich zu einem besseren Familienmenschen gemacht. Ich bin jetzt ein besserer Vater und ein besserer Sohn als vorher. Ohne diese Abnabelung hätte ich nicht mal ein Buch geschrieben. Ich wäre nie ein Wissenslehrer geworden. Stattdessen wäre ich in irgendwelchen Beziehungen mit einer Frau gewesen. Ich hätte in einem Familienhaus oder einer Villa gewohnt und den Alltag damit verbracht, so zu tun, als wäre ich glücklich, wie alle anderen auch. Mit der Frage am Ende meines Lebens: War das alles, was du auf dieser Erde zu tun hattest? Und am letzten Tag meines Lebens zu erkennen, ich habe total versagt, weil ich loyal zu dem konventionellen Leben sein wollte.

Es ist sehr wichtig, hier noch einmal zu erwähnen, dass es hier nicht um körperliche Trennung innerhalb der Familie geht. Es geht um eine geistliche und spirituelle Trennung. Abnabelung heißt, nicht mehr loyal zu sein, um loyal zu sein. Stattdessen frei zu werden, um dein eigenes „ICH“ zu sein. So kannst du dem Weg folgen, bei dem du nicht mehr denkst, machst und handelst, so wie es dir deine Mutter sagt, sondern so, wie Gott es will (letztendlich du, denn Gott ist in dir).