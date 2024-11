Schließen Sie sich der globalen Frequenzrevolution mit AO Scan Global an: Transformation von Wellness durch Innovation

SCOTTSDALE, Arizona 24. November 2024 – Wir bei AO Scan Global sind stolz darauf, das Erbe von Visionären fortzuführen, die die Macht von Frequenzen bei der Gestaltung von Gesundheit und Wohlbefinden schon lange erkannt haben. Albert Einstein erklärte: „Die Zukunft der Medizin wird die Medizin der Frequenzen sein“, und heute erfüllen wir diese Prophezeiung mit unserer bahnbrechenden AO Scan-Technologie.

Unsere globale Mission und die Arbeit unserer AO Scan Global Quantum Living Advocates steht im Einklang mit der bahnbrechenden Arbeit von Vordenkern wie Robert F. Kennedy Jr., Dr. Zach Bush, Dr. Joe Dispenza, Dr. Bruce Lipton, Louise Hay und Dr. Andrew Weil. Diese Koryphäen, die zwar (noch!) nicht unbedingt direkte Anwender von AO Scan sind, haben sich dafür eingesetzt, die Ursachen zu erforschen und das menschliche Potenzial durch ganzheitliche Ansätze zu steigern. Sie repräsentieren eine kollektive Bewegung in Richtung Innovation und Wohlbefinden, die perfekt mit unseren Zielen übereinstimmt.

Die Verschiebung in Richtung Frequenz-Wellness

In einem kürzlich geführten Interview sagte Dr. Zach Bush: „Heilung erfordert, dass wir einen Schritt zurücktreten und die dem Körper innewohnende Fähigkeit zur Selbstregulierung und zum Gleichgewicht verstehen.“ Diese Philosophie ist die Grundlage der AO Scan-Technologie, die den Körper zur Homöostase führt, indem sie energetische Ungleichgewichte aufspürt und gezielte Frequenzen zur Wiederherstellung des Gleichgewichts abgibt.

Robert F. Kennedy Jr. hat die Bedeutung von Umweltgesundheit und persönlicher Befähigung hervorgehoben und erklärt: „Wir müssen nach Lösungen suchen, die die systemischen Probleme angehen, die die menschliche Gesundheit untergraben.“ AO Scan verkörpert diese Vision, indem es Einzelpersonen und Praktiker mit Werkzeugen ausstattet, die es ihnen ermöglichen, ihre energetische Blaupause zu verstehen und zu optimieren.

Die Arbeit von Dr. Joe Dispenza auf dem Gebiet der Neurowissenschaften und der Quantenphysik erinnert uns daran, dass „Gedanken zu Materie werden; wohin du deine Aufmerksamkeit lenkst, dorthin lenkst du deine Energie.“ AO Scan hebt dieses Prinzip auf ein neues Niveau, indem es den Nutzern ermöglicht, maßgeschneiderte Frequenzprogramme zu erstellen, die sich an ihren individuellen Zielen orientieren, sei es für körperliche Vitalität, emotionale Belastbarkeit oder geistige Klarheit.

Resonanz bei globalen Organisationen

Unsere Technologie und unser Auftrag stehen im Einklang mit der Arbeit angesehener Organisationen, darunter

Amerikanischer Verband der Ärzte für Naturheilkunde (AANP): Unterstützung von Naturmedizin und ganzheitlicher Heilung.

Unterstützung von Naturmedizin und ganzheitlicher Heilung. Institut für funktionelle Medizin (IFM): Konzentriert sich auf die Identifizierung und Bekämpfung der Ursachen von Krankheiten.

Konzentriert sich auf die Identifizierung und Bekämpfung der Ursachen von Krankheiten. Amerikanischer Chiropraktik-Verband (ACA): Befürworter von nicht-invasiven, ganzkörperlichen Ansätzen für die Gesundheit.

Befürworter von nicht-invasiven, ganzkörperlichen Ansätzen für die Gesundheit. Nationales Zentrum für komplementäre und integrative Gesundheit (NCCIH): Erforschung innovativer Gesundheitspraktiken.

Erforschung innovativer Gesundheitspraktiken. Internationale Vereinigung für Gesundheitscoaches (IAHC): Befähigung von Coaches, Leben ganzheitlich zu verändern.

Diese Organisationen haben sich der Förderung des Wohlbefindens verschrieben und erkennen zunehmend die Bedeutung von Instrumenten wie AO Scan für die Revolutionierung unseres Gesundheitswesens an.

AO-Scan: Eine datengesteuerte Wellness-Revolution

Die AO Scan-Frequenztechnologie ist nicht nur ein Werkzeug – sie ist eine globale Bewegung. Unsere Systeme stützen sich auf Daten, die aus Millionen von weltweit durchgeführten Scans gewonnen wurden und eine robuste Datenbank mit über 120.000 Blueprint-Frequenzen bilden. Diese Daten bilden die Grundlage für die Entwicklung unserer innovativen Technologien und Produkte. Hier sind ein paar unserer Favoriten:

AO Infinity PEMF-Matte: Ganzkörperoptimierung durch gepulste elektromagnetische Felder.

Ganzkörperoptimierung durch gepulste elektromagnetische Felder. AO Infinity Terahertz-Stab : Gezielte Frequenzabgabe zur Schmerzlinderung und Genesung.

Gezielte Frequenzabgabe zur Schmerzlinderung und Genesung. AO Youth™: Eine bahnbrechende NAD+-Nanotechnologie zur Bekämpfung des Alterns und zur Steigerung der Vitalität.

Eine bahnbrechende NAD+-Nanotechnologie zur Bekämpfung des Alterns und zur Steigerung der Vitalität. AO Zymes™ und AO Biome™: Hochfrequenzlösungen für die Gesundheit von Verdauung und Mikrobiom.

Hochfrequenzlösungen für die Gesundheit von Verdauung und Mikrobiom. SEFIdots: Programmierbare Scheiben, die mit spezifischen Energiefrequenzen angepasst werden können, um das Energiefeld des Körpers zu verbessern und einen persönlichen Ansatz für das Wohlbefinden zu bieten.

Programmierbare Scheiben, die mit spezifischen Energiefrequenzen angepasst werden können, um das Energiefeld des Körpers zu verbessern und einen persönlichen Ansatz für das Wohlbefinden zu bieten. AO Scan Premium App: Bietet Vital Scan, Comprehensive Scan, Inner Voice und andere transformative Funktionen.

Jedes Produkt wurde sorgfältig entwickelt, um die durch den AO-Scan identifizierten energetischen Prägungen anzusprechen und die Anwender auf ihrem Weg zu optimaler Gesundheit zu unterstützen.

Werden Sie Teil unserer vielfältigen und globalen Gemeinschaft

Bei AO Scan Global sind Menschen aus allen Bereichen des Lebens willkommen, darunter Ärzte, Chiropraktiker, Biohacker, Gesundheitscoaches, Massagetherapeuten, Personal Trainer, Life Coaches, Energieheiler und ganzheitlich Interessierte. Unsere Technologie wird in über 20 Ländern eingesetzt, darunter in den USA, Australien, Kanada, Indien, Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland, Brasilien, Portugal, Mexiko und darüber hinaus.

Gehen Sie mit uns in die Welt!

Egal, ob Sie ein erfahrener Wellness-Profi sind oder einfach nur Ihre Gesundheit optimieren wollen, AO Scan hat für jeden einige optimierende Frequenzen.

Zwei Möglichkeiten, sich der Bewegung anzuschließen

Bevorzugter Kunde: Profitieren Sie von vergünstigten Preisen und nutzen Sie das AO Scan Premium-Abonnement für nur 149 $ pro Monat, ohne Vertragsbindung. Das Starter Pack Bundle wird am häufigsten zusammen mit dem AO Scan Monatsabonnement erworben.

Profitieren Sie von vergünstigten Preisen und nutzen Sie das AO Scan Premium-Abonnement für nur 149 $ pro Monat, ohne Vertragsbindung. Das Starter Pack Bundle wird am häufigsten zusammen mit dem AO Scan Monatsabonnement erworben. Quantum Living Advocate (QLA): Verwandeln Sie Ihre Leidenschaft in ein Geschäft. Schließen Sie sich der größten direkten Downline der Welt an, erhalten Sie eine fachkundige Ausbildung und bauen Sie eine florierende Wellness-Praxis auf, in deren Mittelpunkt AO Scan steht.

Erleben Sie die Zukunft von Wellness

Wir glauben an die Macht der Demonstration. Deshalb bieten wir kostenlose Demos an, um Ihnen genau zu zeigen, wie die AO Scan-Technologie funktioniert und welches transformative Potenzial sie birgt. Besuchen Sie unsere Website www.aoscanglobal.com, die in 12 Sprachen verfügbar ist, lesen Sie unseren Blog, melden Sie sich für eine Demo an und beginnen Sie Ihre Reise noch heute.

Werden Sie Teil der Frequenzrevolution

AO Scan Global ist nicht nur das hervorragendste Partnerteam von Anwendern, sondern vielmehr eine Gemeinschaft, die durch eine gemeinsame Vision von Energie, Gesundheit, Heilung und Transformation vereint ist. Wie Paige Maurer Wheeler, unsere globale Teamleiterin, sagt: „Schließen Sie sich mir heute an! Catch the wave“ hat jetzt eine neue Bedeutung, denn wir sprechen über die Wellenlänge. Schließen Sie sich mir an, um die Art und Weise zu verändern, wie die Welt an Wellness herangeht.“

Über AO Scan Global

AO Scan Global repräsentiert ein erstaunliches Team von Befürwortern des Quantenlebens aus der ganzen Welt. Unser Ziel ist es, die Frequenz-Wellness-Revolution mit innovativen Technologien und Produkten anzuführen, die Einzelpersonen und Praktiker auf der ganzen Welt befähigen sollen. Verwurzelt in der wissenschaftlichen Forschung und angetrieben durch die Daten von Millionen von Nutzern, setzen wir uns dafür ein, die Schwingung des Planeten zu erhöhen – eine Frequenz nach der anderen.

Kommen Sie zu uns, erhöhen Sie Ihre Schwingung und erleben Sie die Zukunft der Medizin noch heute!