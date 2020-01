Schlanker aussehen ohne abnehmen!

Durch eine Farbberatung, Typberatung oder auch Stilberatung lernen Frauen und Männer wie sie ihre Wirkung auf andere Personen im beruflichen und privaten Umfeld positiv beeinflussen können.

Das kann vor allem bei einer angestrebten beruflichen Veränderung von Vorteil sein.

Durch das Komplettpaket der Farb-, Typ- und Stilberatung bei beautystyle Andrea Reindl-Krüger in München erhalten Sie ein gutes Gespür für all das, was Ihnen wirklich steht.

Begeben Sie sich bei einem Termin zur Farb-, Typ- und Stilberatung auf eine Reise in die Farbwelt und lernen Sie sich und Ihren Körper besser kennen.

Durch einfache Stylingtipps können Sie sich sogar ein schlankeres Aussehen zaubern.

Alle Informationen dazu erhalten Sie beim sogenannten Proportionsausgleich.

Frau Reindl-Krüger ist seit vielen Jahren eine der erfolgreichsten Expertinnen auf diesem Gebiet.

Während des Termins lernen Sie wie Sie Ihr Aussehen durch Veränderungen und Farbakzente hinsichtlich Kleidung, Frisur und Make-up optimieren können.

Zudem werden Sie erkennen durch welche Typveränderungen Sie mehr Selbstbewusstsein ausstrahlen können und wie Sie zukünftig innerhalb kürzester Zeit wissen, welches Modestück zu Ihrem Typ passt.

Ganz wichtig dabei ist, dass Sie sich in nicht verkleidet fühlen.

Eine Farb-, Typ- und Stilberatung verleiht Ihnen mehr Sicherheit im Umgang mit Mode, Kosmetik, Make-up und Haaren. Sie gewinnen Stilsicherheit und rücken Ihre Schönheit ins rechte Licht. Einfach und leicht, ohne großen täglichen Zeitaufwand!

Die komplette Beratung ist ein vierstündiger individueller Termin mit folgendem Inhalt:

-Schwerpunktanalyse

-Farblehre

-Farbtest

-Make-up-Beratung

(Herren: Bart & Brauenstyling)

-Frisurenberatung mit Haarstyling

(kein Haarschnitt & Farbe, kann aber mit Aufpreis dazu gebucht werden)

-Farbkarte

-Figurenanalyse

-Brillenberatung

-Proportionsausgleich

-Stil- & Modeberatung

-Imageberatung

-Vorher/Nachher Fotos

-Unterlagen zur Umsetzung

Dauer: 4 Stunden

Kosten nur 499 EUR als Paketangebot statt einzeln 935 EUR

https://beauty-style-muenchen.de/farbberatung-muenchen

Das 1996 gegründete Unternehmen beautystyle Andrea Reindl ist deutschlandweit das einzige Beautyunternehmen, welches seinen Kundinnen ein erfolgreiches Gesamtkonzept aus: Modeboutique, Make-up, Kosmetik, Nägel, Visagistik, Friseur und exklusiven Wellnessangeboten bietet. Dadurch können Kundinnen ein Styling mit sofortiger Umsetzung erleben. Über 4000 zufriedene Kundinnen und Kunden sowie zahlreiche TV- und Presseauftritte zeichnen beautystyle Andrea Reindl aus.

Kontakt

beautystyle

Andrea Reindl-Krüger

Wirtstraße 34a

81539 München

089531264

089536830

info@beauty-style-muenchen.de

http://www.beauty-style-muenchen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.