Halloween rückt immer näher und was wäre Halloween ohne schaurige Erzählungen? Natürlich nichts.

In den folgenden Buchtipps finden Sie Texte mit Huch-Effekt. Viel Vergnügen beim Lesen.

Buchtipp: Happy Halloween – Kulinarischer und literarischer Gruselspaß

Mit den Rezepten aus diesem Buch wird Ihre Halloweenparty ein schaurig-schönes Erlebnis.

Die Gerichte hören sich furchteinflößend an, so wie es sich zu Halloween gehört – aber keine Angst, sie schmecken zum Gruseln lecker und schrecklich gut.

Und als besonderes Bonbon gibt es einige Gruselgeschichten sowie Bastelideen. Eine Anleitung, wie man selbst eine Kürbisfratze schnitzen kann, fehlt natürlich auch nicht. Und gelacht werden darf ebenfalls! So steht einer tollen Halloweenparty wirklich nichts mehr im Wege.

Happy Halloween!

Produktinformation:

Herausgeber: BoD – Books on Demand; 1. Edition (14. Juli 2023)

Sprache: Deutsch

Taschenbuch:‎ 112 Seiten

ISBN-10:‎ 3757826868

ISBN-13:‎ 978-3757826864

Auch als E-Book erhältlich!

Buchtipp: Unheimliche Geschichten

Aberglauben hatte stets seinen festen Platz in der menschlichen Gesellschaft. Tief verwurzelt scheint die Angst vor schwarzen Katzen, die von links unseren Weg überqueren, der Zahl 13 sowie Freitag dem Dreizehnten zu sein. Ebenso soll es Unglück bringen, unter einer Leiter hindurchzugehen oder einen Spiegel zu zerbrechen. Daher ist es also kein Zufall, dass dieses Buch genau 13 unheimliche Geschichten, eine schwarze Katze und einen Spiegel enthält. Wirken Flüche wirklich oder nur, wenn man an sie glaubt? Existieren Aliens und Zeittore ausschließlich in unserer Fantasie? Was ist möglich oder unmöglich, Wahrheit oder Fiction? Das müssen Sie, lieber Leser und liebe Leserin, selbst herausfinden. Doch Vorsicht! Verlieren Sie sich nicht zwischen den Zeilen dieses Buches.

Produktinformation:

Herausgeber:‎ Independently published (11. April 2019)

Sprache:‎ Deutsch

Taschenbuch: 116 Seiten

ISBN-10:‎ 1093338334

ISBN-13:‎ 978-1093338331

Auch als E-Book erhältlich!

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/