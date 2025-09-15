SBTi bestätigt Nachhaltigkeitsziele von Schmitz Cargobull

Damit sind die eingereichten Zielsetzungen nach klimawissenschaftlich fundierten Standards validiert und stehen im Einklang mit dem Ziel des Pariser Abkommens, die globale Erwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen. Die Maßnahmen zur Erreichung der Ziele umfassen die Dekarbonisierung der Kühlkette, der eingesetzten Materialien und der eigenen Transportlogistik.

„Unser Ziel ist es, unsere Wirtschaftstätigkeit und unsere Produkte für eine nachhaltige Transportwirtschaft mit dem Klimaschutz in Einklang zu bringen. Als führender europäischer Hersteller von Sattelaufliegern haben wir unsere Nachhaltigkeitsziele als Teil unserer unternehmerischen Verantwortung in die Gesamtstrategie integriert. Wir setzen auf eine faire CO2-Bepreisung und marktwirtschaftliche Anreize, statt verzerrende Subventionen. Die Validierung unserer Net-Zero Ziele durch die SBTi unterstreicht die Glaubwürdigkeit unseres Engagements“, so Dr. Günter Schweitzer, COO, Schmitz Cargobull AG. „Die Validierung ist auch eine Anerkennung für die hervorragende Arbeit des gesamten Schmitz Cargobull Teams auf dem Weg zur wissenschaftlich fundierten Net-Zero Zielerreichung. Diese haben wir uns für das Geschäftsjahr 2044/45 gesetzt.“

Verpflichtung zu langfristigem Net-Zero-Ziel bis 2045

Konkret verpflichtet sich Schmitz Cargobull bis zum Geschäftsjahr 2044/45 über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg Net-Zero Treibhausgasemissionen zu erreichen.

Was die kurzfristigen Ziele betrifft, verpflichtet sich Schmitz Cargobull die absoluten Treibhausgasemissionen der Kategorien Scope 1 und 2 bis zum Geschäftsjahr 2029/30 um 90 Prozent gegenüber dem Basisjahr 2021/22 zu reduzieren. Zudem sollen die absoluten Treibhausgasemissionen der Kategorie Scope 3 bis zum Geschäftsjahr 2034/35 um 35 Prozent gegenüber dem Basisjahr 2021/22 gesenkt werden.

Das langfristige Ziel besteht darin, von Geschäftsjahr 2029/30 bis Geschäftsjahr 2044/45 eine Reduktion der absoluten Treibhausgasemissionen der Kategorien Scope 1 und 2, um mindestens 90 Prozent gegenüber dem Basisjahr 2021/22 aufrechtzuerhalten.

Außerdem verpflichtet sich Schmitz Cargobull die absoluten Treibhausgasemissionen der Kategorie Scope 3 bis zum Geschäftsjahr 2044/45 um 90 Prozent gegenüber dem Basisjahr 2021/22 zu senken.

Die Zielgrenzen umfassen landbezogene Emissionen und Entnahmen aus Bioenergie-Rohstoffen.

Diese Ziele wurden im Rahmen des SBTi-Validierungsprozesses überprüft und erfüllen die Anforderungen des aktuellen SBTi-Standards.

Leitlinien für verantwortungsvolles Unternehmertum

Die Nachhaltigkeitsstrategie von Schmitz Cargobull ist konsequent auf die drei Handlungsfelder Produkte & Services, Umwelt und Mensch ausgerichtet und bezieht alle Schmitz Cargobull Standorte ein. Dieser Ausrichtung liegen acht Handlungsfelder zu Grunde. Für jedes Handlungsfeld sind inhaltliche Schwerpunkte definiert, die Ziele, Meilensteine und operative Maßnahmen beinhalten. Quelle: Schmitz Cargobull