Save-the-Date: 2. Feldtag zur regenerativen Landbewirtschaftung auf Campus Klein-Altendorf am 1. Juni 2023

Aufgrund des großen Erfolges im letzten Jahr haben sich die Verantwortlichen entschlossen, das abwechslungsreiche und praxisorientierte Format zu wiederholen. Gemeinsam mit den Partnern des letzten Jahres lädt man bereits am 1. Juni zum 2. Feldtag zur regenerativen Landbewirtschaftung zum Campus Klein-Altendorf nach Rheinbach ein.

Meckenheim, den 11.04.2023 „Der große Zuspruch im Oktober hat uns motiviert, das Format zu wiederholen, dieses Mal deutlich früher im Jahr. Zusammen mit der Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG (RWZ) und dem bio innovation park Rheinland e.V. und in Kooperation mit der Universität zu Bonn lädt EMIKO ein“, beginnt Mark Beenen, Geschäftsführer der EMIKO, Meckenheim.

Regenerative Landbewirtschaftung ist bei vielen Landwirten im Bewusstsein angekommen. Um hier weiter aufzuklären und zu informieren, setzen die Verantwortlichen auf einen fachlichen Austausch vor Ort. Die Wahl fiel erneut auf das Gelände des Campus Klein-Altendorf der Universität Bonn. Geplant ist ein abwechslungsreiches Programm mit ausgesuchten Fachvorträgen und Maschinenvorführungen auf dem Campus Klein-Altendorf. Diese Kombination kam im letzten Jahr sehr gut an und wird am 1. Juni wiederholt, wenn auch in überarbeiteter Form.

Neben den Veranstaltern sind in Meckenheim erneut weitere Aussteller mit dabei, um einen kompakten Überblick rund um das Thema regenerative Landwirtschaft zu vermitteln. Wer dies sein wird, wird in Kürze bekannt gegeben, hier arbeiten die Veranstalter an einer ausgewogenen Mischung.

„Wir haben uns erneut bewusst für dieses sehr praxisnahe Format entschieden, werden aber in diesem Jahr stärker darauf achten, dass die einzelnen Gruppen nicht zu großen werden, um besser in einen Dialog einsteigen zu können“, macht Beenen deutlich, der mit seinem Team vor allen für die mikrobielle Bodenaktivierung zuständig ist.

Save-the-Date: Zum 2. Feldtag 01.06.2023 ab 9:30 Uhr – Campus Klein-Altendorf („Nord“), Campus Klein-Altendorf 1, 53359 Rheinbach

EMIKO ist einer der führenden Anbieter von EM basierten Produkten in Deutschland, Österreich und Italien. EMIKO steht für das Original und besetzt die Themen Gesundheit, Haushalt, Garten und Tiere. Effektive Mikroorganismen sind die Grundlage sämtlicher Produkte, denen je nach Einsatzgebiet unterschiedliche Essenzen zur Verbesserung der Wirkweisen zugegeben werden. Die Produkte des Biotechnologieherstellers wirken ökologische und nachhaltig.

Der Grundstein für die EMIKO Firmengruppe wurde im Jahre 1996 gelegt, nachdem 1995 EM – Effektive Mikroorganismen – erstmalig aus Japan nach Europa gekommen waren. Zur EMIKO Firmengruppe gehören zwei Firmen: Die EMIKO Gesellschaft für Umwelttechnologie mbH und die EMIKO Handelsgesellschaft mbH.

Die in Meckenheim hergestellten Produkte basieren auf der Originalrezeptur, die von Prof. Higa entwickelt wurde. EMIKO ist Lizenznehmer der EM Research Organisation (EMRO) zur Herstellung der Original EM-Produkte.

Sämtliche EMIKO Produkte werden unter Einhaltung höchster Qualitätsansprüche gefertigt, um deren Wirksamkeit zu garantieren. Seit 2007 ist die Produktion über die gesetzlichen Vorschriften hinaus HACCP zertifiziert. 2009 kam die Biozertifizierung und 2012 Zertifizierung der Futtermittel GMP+ und QS hinzu.

