ryd – größtes B2C-Netzwerk für Digital Fueling – schließt Partnerschaft mit Roth Energie bei RUMPOLD Tankstellen

München, 30. März 2023: ryd – Betreiber des größten offenen B2C-Netzwerks für mobiles Bezahlen an der Zapfsäule in Europa – baut sein Netzwerk in Österreich weiter aus. Ab sofort ermöglicht es die Roth Energie GmbH an allen RUMPOLD Stationen, Tankfüllungen mit ryd – per App oder mit bereits kompatiblen Bordcomputern – direkt vom Auto aus zu bezahlen.

Als einer der ersten Tankstellenbetreiber in Österreich führte die Roth Energie GmbH Mobile Payment mit der eigenen RUMPOLD App an der Zapfsäule ein. Mit der Anbindung an das ryd Netzwerk erweitert die Roth Energie GmbH diesen Service ab sofort bei insgesamt 27 RUMPOLD Tankstellen um das Angebot von ryd.

„Mit der Roth Energie GmbH haben wir einen zukunftsweisenden Partner an unserer Seite, der dem Thema Mobile Payment von Haus aus sehr aufgeschlossen gegenübersteht. Das Unternehmen betreibt die Rumpold Tankstellen als exklusive Pay-at-Pump-Stationen. Ich freue mich sehr, dass ryd an RUMPOLD Stationen ab sofort als weiterer zeitgemäßer Service verfügbar ist“, sagt Thomas Kempf, Head of Energy Networks bei ryd.

Die Anbindung der RUMPOLD Tankstellen erfolgt über das Kassensystem von Hectronic.

„Wir erweitern mit der Anbindung an das ryd Netzwerk das Serviceangebot für unsere Kunden. Ich freue mich sehr, dass wir ihnen mit ryd eine weitere komfortable, bargeldlose Bezahlmöglichkeit anbieten“, sagt Astrid Kaufmann, Sales District Manager bei Roth Energie GmbH.

ryd ist ein europaweit agierendes FinTech-Unternehmen im Bereich Mobile Payment mit dem Schwerpunkt ryd pay. Mit ryd bezahlt man an der Tankstelle per App oder im Infotainmentsystem vom Auto aus. Schnell, komfortabel und sicher. ryd ist ein digitales Ökosystem. Zusätzlich zur ryd app, steht ryd über Partnerintegrationen für Drittanbieter zur Verfügung, darunter etwa Anbieter von Navigationssystemen oder Smartphone-Apps sowie Automobilhersteller. Schon heute ist ryd das größte europäische B2C Netzwerk für Digital Fueling.

Finanziell und strategisch unterstützt wird ryd u.a. von AXA, bp, Mastercard und Mercedes-Benz, internationale Weltkonzerne aus den ryd Geschäftsbereichen: Mobility, Finance, Energy Networks und Insurance.

2014 in München gegründet, wächst ryd kontinuierlich und ist bereits in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg und Dänemark aktiv und rollt kontinuierlich in weitere europäische Länder aus.

