Rückblick auf die erste MICE CONNECT im Pfalzbau Ludwigshafen

Starkes Signal für die Region und die Zukunft der Eventbranche

Für 2bdifferent, als in der Metropolregion Rhein-Neckar verwurzeltes Unternehmen mit Sitz in Speyer und beratender Partner des Convention Bureau Rhein-Neckar, bot die Premiere der MICE CONNECT am 26. November im Pfalzbau Ludwigshafen einen klaren Blick auf die Leistungsfähigkeit der regionalen Veranstaltungswirtschaft. Die Fachmesse zeigte eindrucksvoll, welche Kraft, Vielfalt und Zukunftsfähigkeit in der Region steckt.

Die Metropolregion Rhein-Neckar zählt zu den wirtschaftlich stärksten Räumen Deutschlands. Mit über 150.000 Unternehmen, mehr als 980.000 Beschäftigten und einer überdurchschnittlichen Kaufkraft ist sie ein innovations- und wachstumsstarker Standort. Die Vielfalt der Branchen – von Automotive, Chemie und Maschinenbau über IT, Gesundheitswirtschaft und Life Sciences bis hin zu Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen – schafft eine stabile Basis für ein dynamisches MICE-Ökosystem. Mehr als 200 Veranstaltungsstätten, über 1.000 Tagungsräume und zahlreiche professionelle Tagungshotels bilden eine Infrastruktur, die Meetings, Kongresse und Corporate Events auf hohem Niveau ermöglicht.

Vor diesem Hintergrund setzte die erste MICE CONNECT ein deutliches Ausrufezeichen für die Region. Über 70 Ausstellende, 50 Bühnensessions und 650 Teilnehmende zeigten die Dynamik des regionalen MICE-Marktes. Die Eröffnung durch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, LUKOM-Geschäftsführer Christoph Keimes und Christian Strunz von der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH unterstrich die Bedeutung dieses neuen Branchentreffpunkts.

Impulse für die nächste Generation

Besonders hervorzuheben ist der Fokus auf den Nachwuchs: Studierende aus der gesamten Region erhielten kostenfreien Zugang zur Messe. Damit entstand ein direkter Austausch zwischen theoretischer Ausbildung und praktischer Eventwelt – ein Ansatz, den 2bdifferent als Impulsgeber für nachhaltige Branchenentwicklung ausdrücklich unterstützt.

Vielfältiger Marktplatz der Eventbranche

Die MICE CONNECT präsentierte die gesamte Bandbreite der regionalen Eventlandschaft – von klassischen Tagungs- und Kongresshotels über Boutique- und Landhotels bis hin zu besonderen Veranstaltungsorten wie Schlössern, Museen oder Eventschiffen. Ergänzt wurde das Angebot durch Dienstleister aus Technik, Catering, Messebau, Sicherheit, Ausstattung oder Dekoration. Das kuratierte Vortragsprogramm griff zentrale Zukunftsthemen auf: Künstliche Intelligenz in der Eventplanung, nachhaltige Veranstaltungsorganisation, Gamification, neue Kommunikationsformate und Best Practices aus der Region.

Dazu Silke Fontius, Referentin beim Convention Bureau Rhein-Neckar: „Die Rückmeldungen der Ausstellenden waren durchweg positiv. Viele sehen die MICE CONNECT als längst überfälliges Format, das der Branche in der Metropolregion eine zentrale Plattform bietet. Besonders geschätzt wurden die starke Präsenz relevanter Akteure und die professionelle Organisation. Dass sich der Pfalzbau als Gastgeber im besten Licht präsentiert hat, wurde vielfach hervorgehoben. Die hohe Zahl an Ausstellenden ist ein klares Signal für die Bedeutung dieses Treffpunkts. Unser Ziel ist es nun, das Programm künftig noch kompakter und gezielter auf die Bedürfnisse von Eventplanenden auszurichten.“

Ein sichtbares Zeichen gesellschaftlicher Verantwortung setzte die Kooperation mit der Stiftung WATER IS RIGHT, die einen Teil der Messeerlöse an internationale Trinkwasserprojekte weiterleitet.

2bdifferent begleitet den Weg der MICE CONNECT zur ISO 20121

Als beratender Partner des Convention Bureau Rhein-Neckar unterstützt 2bdifferent die MICE CONNECT auf ihrem Weg zur Zertifizierung nach ISO 20121 – dem internationalen Standard für nachhaltiges Eventmanagement. Die Entscheidung zeigt den Anspruch der Veranstalter, die Messe zu einem Best-Practice-Beispiel nachhaltiger Eventorganisation weiterzuentwickeln.

„Ein zentrales Zukunftsziel ist die Zertifizierung nach ISO 20121 bis 2027“, so Silke Fontius. „Wir haben bereits bei der Premiere klare Schritte umgesetzt: eine ressourcenschonende Organisation, digitale Kommunikation und die bewusste Entscheidung für ein vegetarisch-veganes Catering. Mit der Kooperation mit WATER IS RIGHT und weiteren sozialen Initiativen unterstreichen wir unsere Verantwortung über die Veranstaltung hinaus. Damit setzen wir ein starkes Zeichen: Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, sondern ein strategischer Anspruch. Die Resonanz ist durchweg positiv – Ausstellende und Besuchende sehen diesen Weg als glaubwürdiges Signal für Zukunftsfähigkeit und möchten sich aktiv einbringen.“

Einen wichtigen Impuls setzte der Vortrag von Clemens Arnold, CEO von 2bdifferent. Unter dem Titel „Von der Kostenfalle zum Wettbewerbsvorteil – so rechnet sich Nachhaltigkeit in der Eventbranche“ machte er deutlich, dass Nachhaltigkeit längst ein strategischer Erfolgsfaktor ist. Er zeigte auf, wie nachhaltige Konzepte wirtschaftlich wirksam und gleichzeitig glaubwürdig umgesetzt werden können – ein Thema, das in Gesprächen mit Ausstellenden und Besuchenden breiten Zuspruch fand.

Fazit

Die Premiere der MICE CONNECT hat eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial die Metropolregion Rhein-Neckar für die Eventwirtschaft bereithält – wirtschaftlich, strukturell und gesellschaftlich. Die Kombination aus leistungsfähiger Infrastruktur, einer aktiven Nachwuchsförderung und dem klaren Bekenntnis zu nachhaltiger Weiterentwicklung macht die Region zu einem der attraktivsten MICE-Standorte Deutschlands.

Geplant ist nun, die MICE CONNECT dauerhaft zu einem relevanten und zukunftsorientierten Treffpunkt für die MICE-Branche zu machen. Silke Fontius richtet den Blick nach vorn: „Dafür setzen wir auf eine gezielte Weiterentwicklung. Wir wollen das Programm kompakter und fokussierter gestalten, digitale und hybride Formate integrieren und die Nachwuchsförderung konsequent ausbauen. Gleichzeitig werden wir die Themen Nachhaltigkeit und Innovation noch stärker verankern. Unser Ziel ist es, die MICE CONNECT als feste Instanz in der Metropolregion Rhein-Neckar zu etablieren – und sie perspektivisch als Vorreiter für moderne Eventformate über die Region hinaus zu positionieren.“

Weitere Infos über die MICE CONNECT gibt es im Web: https://mice-connect.de/

2bdifferent GmbH & Co. KG

2bdifferent gehört zu den führenden Spezialisten für Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft und richtet sich mit seinem Angebot speziell an die Event-, Messe-, Meeting- und Filmbranche sowie an das Sportbusiness. Die Beratungsagentur mit Sitz in Speyer definiert erfolgreich Nachhaltigkeitsstrategien mit klaren Zielen für Unternehmen und Institutionen in diesem Marktsegment und setzt diese erfolgreich um. Zur Kernkompetenz gehört es, Nachhaltigkeitsaspekte in glaubhafte und erfolgreiche Businessstrategien zu wandeln. Ein weiteres Kompetenzfeld umfasst die Analyse, Bewertung und Optimierung von Messen, Kongressen, Tagungen, Roadshows, Filmproduktionen, Corporate- und Sport-Events nach ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien. Das Bildungsangebot der 2bdifferent academy bündelt aktuelles Wissen zu zentralen Themen eines erfolgreichen CSR- und Nachhaltigkeitsmanagements für Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft und bietet eine große Bandbreite an Workshop-Themen zur Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft sowie individuelle Seminare, die einen kompakten und anschaulichen Überblick über die wichtigsten Handlungsfelder und Maßnahmen zur nachhaltigen Optimierung des Geschäftsbetriebes geben.

