RTI launcht neues Kundenportal: Mehr Effizienz für Connext DDS Nutzer

Maximaler Support und schnelleres Lösen von Herausforderungen

Sunnyvale (USA)/München, Mai 2020 – Real-Time Innovations (RTI) präsentiert sein neu überarbeitetes und aktualisiertes RTI Kundenportal. Neben einer besseren Technologie zur Erstellung von Software-Systemen, dem schnelleren Lösen von Herausforderungen mithilfe der RTI-Tools und einem Reduzieren der Time-to-Market für verteilte Systeme bietet das Portal umfassende Effizienz auf ganzer Linie.

RTI hat sein Kundenportal neu gestaltet, um Unternehmen maximalen Nutzen zu ermöglichen. Zusätzlich zu neuem Content hat das RTI Customer Portal eine moderne Benutzeroberfläche zum einfacheren Finden von Inhalten sowie neue Funktionen erhalten, um die Zusammenarbeit mit dem Software-Framework-Anbieter weiter zu erleichtern. Das Update umfasst die Nutzung von Produkten und Services aus der RTI Connext Familie bis hin zu Dokumentation, Case Management und Kundensupport. Zudem steht eine ganze Bandbreite an Upgrades zur Verfügung, um das Case Management zu verbessern. Viele der neuen Funktionen basieren auf aktuellem Kundenfeedback.

Neue und aktualisierte Funktionen:

– Flexibles Filtern von Downloads und Dokumentationen: Schnellere Navigation zu spezifischen Inhalten.

– Security Upgrade: Noch sicherere Sessions dank eliminierter Cross-Site-Cookies.

– Für moderne Browser optimiert: Hervorragende Browserleistung für Chrome, Firefox, Safari oder Edge und bessere automatische Anzeigeoptionen.

– Einfacherer Kunden-Login: Nur ein Berechtigungsnachweis für alle Zugriffe, sogar für verschiedene Accounts, einschließlich der Möglichkeit, Fälle über mehrere Projekte hinweg anzuzeigen.

– Höheres Limit für Dateigrößen: Anhängen von Dateien mit bis zu 2GB direkt aus dem Portal möglich.

– Verbesserte Customer Experience: Alle Updates zu einem Fall, einschließlich E-Mails und Fallkommentare, an einem zentralen Ort. Erweiterte Kommentarfunktion zum Kopieren von Kollegen in Notizen und Nachrichten, um wichtige Personen einfach auf dem Laufenden zu halten.

– Schnellere globale Download-Geschwindigkeit: Erhöhte Geschwindigkeit und Zugriffsmöglichkeit auf Downloads für verschiedene Projekte vom selben Speicherort aus.

Der Zugang zum neuen RTI Customer Portal: https://support.rti.com

Real-Time Innovations (RTI) bietet die Konnektivitätsplattform für das Industrielle Internet der Dinge (IIoT). Der RTI Connext® Datenbus ist ein Software-Framework, das Informationen in Echtzeit teilt und Applikationen als ein integriertes System zusammenarbeiten lässt. Es verbindet sich über Feld, Fog und Cloud. Seine Zuverlässigkeit, Security, Leistung und Skalierbarkeit haben sich bereits in den anspruchsvollsten industriellen Systemen bewiesen. Diese umfassen u. a. Medizintechnik, Automotive, Energie, Luft- und Raumfahrt, Industrieautomatisierung, Transport, SCADA, Marinesysteme sowie Wissenschaft und Forschung.

RTI zählt zu den innovativsten Anbietern von Produkten, die auf dem Data Distribution Service™ (DDS) der Object Management Group (OMG) basieren. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Sitz in Sunnyvale, Kalifornien.

