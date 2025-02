RTI auf der embedded world 2025: 4.421

RTI Connext vereinfacht Entwicklung physischer KI-Anwendungen

Sunnyvale (USA)/München, Januar 2025 – Am Stand 4.421 legt RTI den Fokus auf die intelligente Konnektivität für softwaredefinierte Systeme. Mit RTI Connext können Unternehmen die Entwicklung physischer KI-Anwendungen vereinfachen, skalieren und optimieren. Es basiert auf dem Data Distribution Service (DDS)-Standard und eignet sich für Architekturen von Mikrosystemen bis hin zu weit verteilten Anwendungen, die über große Entfernungen laufen. Die Lösung integriert und leitet Daten über heterogene Systeme hinweg mit Hilfe eines Publish-Subscribe-Musters und schafft so ein gemeinsames Kommunikations-Backbone für eine datenzentrierte Architektur. Connext bringt Daten zur richtigen Zeit an den richtigen Ort. Es stellt die plattformübergreifende Bereitstellung und Kommunikation sicher, beschleunigt die Entwicklung und minimiert das Projektrisiko. Auf dem Stand zeigt RTI über den vor Ort installierten RTI Connectivity Hub Beispiele der intelligenten Echtzeit-Konnektivität. Zudem zeigt eine Edge-KI-to-Cloud Demonstration die Leistungsfähigkeit von Connext in einem verteilten mit vielen embedded Plattformen bestehenden System.

Real-Time Innovations (RTI) ist das Infrastruktursoftware-Unternehmen für Smart-World-Systeme. RTI Connext stellt eine führende Architektur zur Entwicklung intelligenter verteilter Systeme dar. Connext tauscht Daten in einzigartiger Weise direkt aus und verbindet KI-Algorithmen mit Echtzeit-Netzwerken von Geräten, um autonome Systeme aufzubauen.

RTIs oberste Priorität ist der Erfolg seiner Kunden bei der Bereitstellung von marktreifen Systemen. Mit über 2.000 Projekten läuft die Software von RTI in mehr als 250 autonomen Fahrzeugprogrammen, betreibt die größten Kraftwerke Nordamerikas, koordiniert das Management von Marineschiffen, bewegt eine neue Generation medizinischer Robotik, ermöglicht fliegende Autos und bietet medizinische Intelligenz für Krankenhauspatienten und Unfallopfer rund um die Uhr. RTI ermöglicht eine intelligentere Welt.

RTI zählt zu den innovativsten Anbietern von Produkten, die auf dem Data Distribution Service (DDS™) Standard der Object Management Group (OMG) basieren. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, sowie regionale Zentralen in Spanien und Singapur.

Firmenkontakt

Real-Time Innovations, Inc. (RTI)

Tiffany Yang

Terminalstr. Mitte 18

85356 München

+1 (408) 990-7400



http://www.rti.com

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH, Public Relations

Beate Lorenzoni

Landshuter Straße 29

85435 Erding

+49 8122 559 17-0



http://www.lorenzoni.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.