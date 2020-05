Rosenstein & Söhne Faltbarer Silikon-Camping-Wasserkessel

Der Reisewasserkocher für Camping und Kleinküchen

– Geeignet für alle Elektro-, Ceran-, Induktions- und Gas-Herd

– Dank cleverer Faltung nur 6 cm hoch – Passt in jeden Rucksack

– Faltbarer Wasserkocher – Kesselkörper aus langlebigem Silikon

– Bequeme Einhand-Bedienung und zusammenklappbar

– Lebensmittelecht und leicht zu reinigen

– Wasserkocher ohne Strom – Reisekocher für Gasbrenner oder Feuer

Der Kessel, der sogar in kleinen Küchen Platz findet: Flach gefaltet ist er nicht größer als ein Kochbuch und passt so in jede freie Nische!

Heißgetränke für die ganze Familie bereiten und bis zu 1,5 Liter Wasser für Tee oder Kaffee kochen. Der arretierbare Klappdeckel verhindert, dass heißes Wasser heraussprudelt. Und dank Kunststoff-Griff nimmt man den Kessel auch ohne Topflappen vom Herd.

Funktioniert dank Edelstahlboden auf jedem Herd! So nutzt man den praktischen Mini-Kocher von Rosenstein & Söhne auf dem Elektro-, Ceran-, Induktions-, Halogen- oder Gasherd. Und sogar auf dem Camping-Kocher!

– Faltbarer Silikon-Wasserkessel mit Edelstahlboden

– Geeignet für alle Herdarten: Elektro, Ceran, Induktion, Halogen, Gas

– Bequeme Einhand-Bedienung: Klappdeckel per Hebel-Griff einhändig zu öffnen

– Arretierbarer Deckel: schützt beim Aufkochen, vor versehentlichem Öffnen oder Auskippen

– Füllmenge: 1.500 ml

– Lebensmittelecht

– Kesselkörper aus langlebigem Silikon, Griff und Deckel aus robustem PP (Kunststoff)

– Maße (Ø Boden x H): 17 x 15 cm, Höhe gefaltet: 6 cm

– Gewicht: 380 g

– Silikon-Wasserkessel inklusive deutscher Anleitung

Preis: 19,95 EUR

Bestell-Nr. NX-6346-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6346-4220.shtml

