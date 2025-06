Rosenberger stellt RoProxCon® Evaluation Board vor

Leistungsstarke Entwicklungsplattform für kontaktlose High-Speed-Verbindungen

Fridolfing 3. Juni 2025 – Rosenberger Hochfrequenztechnik, einer der weltweit führenden Hersteller von Verbindungslösungen in der Hochfrequenz-, Fiberoptik- und Hochvolt-Technologie, präsentiert das neue RoProxCon®Evaluation Board. Es bietetEntwicklern, Systemintegratoren und Technologietreibern ein leistungsfähiges Werkzeug, um das bewährte RoProxCon®-System zur kontaktlosen Daten- und Energieübertragung für eigene Applikationen zu testen und zu evaluieren.

Kontaktlose Daten- und Energieübertragung auf kleinstem Raum

Die patentierte RoProxCon®-Technologie ermöglicht die kontaktlose Übertragung von Energie und Daten über kurze Distanzen – robust, verschleißfrei und hochzuverlässig. Das Evaluation Board erleichtert den Einstieg in die kontaktlose Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung erheblich.

Zentrales Element des Evaluation Boards ist das RoProxCon® System-on-Module (SoM), ein kompaktes Funkmodul für die zuverlässige, kontaktlose Datenübertragung über kurze Distanzen. Die Technologie eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen herkömmliche Steckverbindungen an Grenzen stoßen – etwa durch Verschleiß, begrenzte Lebensdauer oder mechanische Einschränkungen.

Einfache Integration in Entwicklungsumgebungen

Das neue Evaluation Board ermöglicht einen unkomplizierten Einstieg in die RoProxCon® Technologie. Dank vielseitiger Schnittstellen zur Systemintegration wie RJ45 (Ethernet) und SMA-Anschlüssen können sowohl standardisierte als auch kundenspezifische Protokolle getestet werden.

Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über USB-C oder einen optionalen Power Connector. Ein integrierter RF-Switch ermöglicht eine präzise Signalsteuerung durch Trennung der Ethernet- und SMA-Signalpfade. Dies ist ideal für eine zuverlässige Protokollanalyse. Damit eignet sich das Evaluation Board optimal für Laborumgebungen, Prototypenaufbauten oder erste Feldtests und unterstützt die schnelle Entwicklung und Evaluierung individueller Lösungen.

Das Evaluation Board bietet Entwicklern eine praxisnahe Lösung, um:

eigene Übertragungstests einfach durchzuführen

Designs unter realistischen Bedingungen zu validieren

bestehende Systeme effizient zu integrieren

Technische Highlights des Boards:

Unterstützung von Ethernet- und kundenspezifischen Protokollen für maximale Flexibilität

für maximale Flexibilität Modulares, offenes Design für agile Entwicklungsprozesse

für agile Entwicklungsprozesse Robuste Evaluierungsplattform, die Zeit und Aufwand bei der Integration reduziert.

„Mit dem RoProxCon® Evaluation Board geben wir Entwicklern und Ingenieuren ein leistungsstarkes Werkzeug an die Hand“, sagt Simon Huber, Produktmanager bei Rosenberger. „Es ermöglicht einen schnellen Einstieg in unsere kontaktlose Technologie und unterstützt bei der Entwicklung innovativer Lösungen.“

Vielseitig einsetzbar in Industrie, Medizintechnik und Automotive

Die Technologie eignet sich besonders für rotierende oder schwer zugängliche Schnittstellen in Anwendungsbereichen wie Industrie und Automatisierung, etwa für bewegliche Maschinenteile, Robotersysteme oder Fertigungsanlagen. In der Medizintechnik ermöglicht RoProxCon® hygienische, wartungsfreie Verbindungen, z.B. für OP-Roboter oder Diagnosesysteme. In der Fahrzeugtechnik sorgt die Technologie für eine zuverlässige kontaktlose Konnektivität zwischen beweglichen Komponenten.

„Ob in der Industrieautomatisierung, Robotik oder bei intelligenten Sensorsystemen – das RoProxCon® Evaluation Board bietet die nötige Flexibilität und Performance für zukunftsorientierte Entwicklungsprojekte“, so das Fazit von Simon Huber.

Weitere Informationen

Technische Details, Anwendungshinweise und Downloads zum RoProxCon® Evaluation Board finden Sie auf der Rosenberger-Website: www.rosenberger.com/de/produkt/roproxcon-contactless

Über Rosenberger

Rosenberger, ein weltweit renommierter Hersteller von Elektronik-Komponenten und -Systemen, steht für Spitzentechnologien, Entwicklungskompetenz und kompromisslose Qualität. Die Rosenberger-Gruppe mit Unternehmenszentrale in Deutschland ist weltweit mit Vertriebs- und Produktionsstandorten vertreten und bietet ein breites Spektrum an standardisierten und maßgeschneiderten Verbindungslösungen in Hochfrequenz-, High-Voltage- und Fiberoptik-Technologien.

Rosenberger gewährleistet die zuverlässige Übertragung von Signalen, Daten und Energie in anspruchsvollsten Anwendungsfeldern. Führende Hightech-Unternehmen aus den Bereichen Mobilfunk und Telekommunikation, industrielle Messtechnik, Automobilelektronik, Medizin- und Industrieelektronik, Rechenzentren sowie Luft- und Raumfahrt vertrauen auf die Produkte von Rosenberger, die sich durch Präzision und höchste Zuverlässigkeit auszeichnen. Der Bereich CNC-Zerspanung fertigt Präzisionsteile für verschiedene Branchen, darunter die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, den Schiffbau sowie den klassischen Maschinen- und Anlagenbau.

Rosenberger ist seit der Unternehmensgründung 1958 in Familienbesitz und beschäftigt weltweit rund 15.000 Mitarbeiter (m/w/d), die für Engagement, Innovationsstärke und Qualitätsbewusstsein in der Tradition eines Familienunternehmens stehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rosenberger.com

