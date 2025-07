Rosenberger präsentiert modulare Kameraverbindungslösungen für automobile Anwendungen

Innovative Steckverbindersysteme ermöglichen zuverlässige Hochfrequenzübertragung für Fahrerassistenzsysteme und autonomes Fahren

Fridolfing, 8. Juli 2025 – Rosenberger Hochfrequenztechnik, einer der weltweit führenden Hersteller von Verbindungslösungen in der Hochfrequenz-, Fiberoptik- und Hochvolt-Technologie, stellt seine neuen modularen Kameraverbindungslösungen vor. Diese wurden speziell für automobile Anwendungen wie Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Fahrerüberwachung und autonomes Fahren entwickelt. Die kompakten Steckverbindersysteme zeichnen sich durch hohe Datenübertragungsraten, flexible Integrationsmöglichkeiten und eine zuverlässige EMV-Abschirmung aus.

Hochleistungsfähige Koaxial-Schnittstellen

Die neuen Verbindungslösungen von Rosenberger basieren auf den koaxialen Schnittstellen FAKRA, HFM® und RMC®, welche Frequenzbereiche von DC bis zu 12 GHz abdecken. Sie sind optimal für anspruchsvolle Automotive-Kamerasysteme wie Front-, Rück- und Surround-View-Kameras geeignet und bieten eine Impedanz von 50 Ω sowie mindestens 10 Steckzyklen. Je nach technischer Anforderung sind Varianten mit oder ohne Toleranzausgleich verfügbar. Der Toleranzausgleich ist dabei in X-, Y- und Z-Richtung bis zu 0,5 mm sowie in einem maximalen Neigungswinkel von 1,5° möglich.

Modulares Design für maximale Flexibilität

Ein wesentliches Merkmal der Kameraverbindungslösungen ist das modulare Steckverbindersystem. Es erlaubt eine einfache Integration in elektronische Umgebungen mit hoher Packdichte. Durch kundenspezifische Gehäusevarianten aus Metall oder Kunststoff sowie durch Pigtail-Ausführungen lassen sich die Komponenten exakt an individuelle Anforderungen anpassen. Darüber hinaus liefert Rosenberger Designempfehlungen und optimierte SMD-Footprints zur Integration auf Leiterplatten mit variabler Substratdicke.

Bauraumoptimierte Lösungen für Innenraumanwendungen

Insbesondere in Fahrerüberwachungssystemen, die häufig in engen Bauräumen, beispielsweise hinter Rückspiegeln oder im Dachhimmel, untergebracht sind, zeigen die kundenspezifischen „DirectLink“-Pigtails oder Wire-to-Board-Lösungen von Rosenberger ihre Vorteile. Ihre kompakten Bauformen ermöglichen eine platzsparende Integration, ohne dass Kompromisse bei der Signalqualität oder der elektromagnetischen Verträglichkeit eingegangen werden müssen. Selbst bei komplexen Innenraumkamerasystemen zur Analyse des Blickverhaltens oder zur Müdigkeitserkennung lassen sich die Schnittstellen nahtlos und mit hoher Übertragungssicherheit implementieren.

Vielfältige Anwendungsbereiche und zuverlässige Performance

Die Verbindungslösungen sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Fahrzeugsystemen konzipiert, darunter ADAS, Rückfahrassistenz sowie kamerabasierte Seitenspiegel- und Innenraumlösungen. Dank ihrer robusten Bauweise, der bewährten EMV-Abschirmung und der hohen Fertigungsautomatisierung bieten sie technologische Zuverlässigkeit und sind eine wirtschaftlich attraktive Lösung für Serienanwendungen in der Automobilindustrie.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.rosenberger.com/de/produkt/kameraloesungen-fuer-automobile-anwendungen/

Über Rosenberger

Rosenberger, ein weltweit renommierter Hersteller von Elektronik-Komponenten und -Systemen, steht für Spitzentechnologien, Entwicklungskompetenz und kompromisslose Qualität. Die Rosenberger-Gruppe mit Unternehmenszentrale in Deutschland ist weltweit mit Vertriebs- und Produktionsstandorten vertreten und bietet ein breites Spektrum an standardisierten und maßgeschneiderten Verbindungslösungen in Hochfrequenz-, High-Voltage- und Fiberoptik-Technologien.

Rosenberger gewährleistet die zuverlässige Übertragung von Signalen, Daten und Energie in anspruchsvollsten Anwendungsfeldern. Führende Hightech-Unternehmen aus den Bereichen Mobilfunk und Telekommunikation, industrielle Messtechnik, Automobilelektronik, Medizin- und Industrieelektronik, Rechenzentren sowie Luft- und Raumfahrt vertrauen auf die Produkte von Rosenberger, die sich durch Präzision und höchste Zuverlässigkeit auszeichnen. Der Bereich CNC-Zerspanung fertigt Präzisionsteile für verschiedene Branchen, darunter die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, den Schiffbau sowie den klassischen Maschinen- und Anlagenbau.

Rosenberger ist seit der Unternehmensgründung 1958 in Familienbesitz und beschäftigt weltweit rund 15.000 Mitarbeiter (m/w/d), die für Engagement, Innovationsstärke und Qualitätsbewusstsein in der Tradition eines Familienunternehmens stehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rosenberger.com

Pressekontakte:

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

Aldo Croci Torti

Marketing Services

Hauptstraße 1

83413 Fridolfing

Tel. +49 8684-18-1263

aldo.crocitorti@rosenberger.com

www.rosenberger.com

Profil PR oHG

Jan Lauer

Humboldtstraße 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 (531) 387 33 18

j.lauer@profil-pr.com

www.profil-pr.com