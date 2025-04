Rosenberger Hochfrequenztechnik präsentiert hochpräzises Test-Equipment für Automotive-Steckverbinder

Zuverlässige Validierung von High-Speed-Datenverbindungen

Fridolfing 8. April 2025 – Rosenberger Hochfrequenztechnik, einer der weltweit führenden Hersteller von Verbindungslösungen in der Hochfrequenz-, Fiberoptik- und Hochvolt-Technologie, präsentiert ein hochpräzises Test-Equipment für Automotive-Steckverbinder. Die Anforderungen an die Datenübertragung in modernen Fahrzeugen steigen rasant. Die neuen Test-Lösungen von Rosenberger ermöglichen eine sichere und präzise Validierung von High-Speed-Datenverbindungen in vernetzten Fahrzeugen.

Test- und Messlösungen für höchste Ansprüche

Die zunehmende Vernetzung von Fahrzeugen erfordert leistungsfähige Steckverbinder, die eine sichere, schnelle und störungsfreie Signalübertragung gewährleisten. Rosenberger bietet ein umfassendes Portfolio an Prüfequipment für koaxiale und differentielle Automotive-Steckverbinderserien wie FAKRA, HFM®, RMC®, RosenbergerHSD®, H-MTD® und MTD®. Optimierte Testadapter ermöglichen die präzise Validierung von Hochgeschwindigkeits-Datenverbindungen und die effiziente Durchführung standardisierter Messungen.

Zur Sicherstellung der Signalqualität in automobilen Netzwerken bietet Rosenberger spezifische Test- und Messlösungen für verschiedene Steckverbindertechnologien. Beispielsweise ermöglicht die koaxiale HFM®-Produktlinie Frequenzen bis 20 GHz und Datenraten bis 28 Gbps, während RMC®-Steckverbinder für Anwendungen bis 9 GHz optimiert sind. Die differenzielle H-MTD®-Produktlinie für zukunftssichere Fahrzeug-Bordnetze unterstützt Datenraten von bis zu 56 Gbps und Frequenzen von bis zu 20 GHz. Sie eignet sich für verschiedene Ethernet-Anwendungen und -protokolle wie LVDS, APIX 3 und PCIe Gen3, bietet ein hohes Maß an Flexibilität und spart aufgrund des modularen Designs bis zu 80% Bauraum.

Sicherheit und Qualität durch standardisierte Testverfahren

Standardisierte Hochgeschwindigkeitsverbindungen sind entscheidend für eine zuverlässige Implementierung über den gesamten Fahrzeuglebenszyklus. Simulationsframeworks mit Worst-Case-Modellen helfen, inkonsistente Grenzwerte zu vermeiden und funktionale Sicherheitsbewertungen zu optimieren. Klare Verantwortlichkeiten und Haftungszuweisungen entlang der Kabelbaum-Lieferkette schaffen eine verlässliche Basis für OEMs und Zulieferer. Mit diesen Lösungen unterstützt Rosenberger OEMs und Zulieferer bei der sicheren und effizienten Entwicklung moderner Fahrzeugarchitekturen.

Überblick: Die entscheidenden Vorteile der Produktgruppen:

Coaxial:

HFM ® (High-Speed FAKRA-Mini):

High-end “Mini-Coax” Serie

Frequenzbereich bis 20 GHz, Datenraten bis 28 Gbps

Platzersparnis von bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen FAKRA-Steckverbindern

Modulares System für flexible Anwendungen

Optional wasserdichte Varianten verfügbar

RMC ® (Rosenberger Mini-Coax):

Frequenzbereich bis 9 GHz

Kompakte Bauweise für platzsparende Installationen

Modularer Aufbau für schnelle Datenübertragung

FAKRA:

Standardisierte Steckverbindersysteme für Automobilanwendungen

Farb- und mechanische Kodierung zur Vermeidung von Fehlsteckungen

Sicherer Halt durch Primär- und Sekundärverriegelung

Breites Einsatzspektrum von GPS über Mobilfunk bis Infotainment

Differenziell:

H-MTD®:

Unterstützt High-Speed-Datenübertragung bis 20 GHz/56 Gbps

Modulares Design für Ethernet, LVDS, APIX 3, PCIe Gen3 und mehr

Hohe Signalintegrität durch optimierte Impedanzanpassung

Platzsparendes und leichtes Steckverbindersystem

MTD ® :

Steckverbindersystem für Ethernet-Übertragungen in Fahrzeugen bis 1 GHz

Gewicht- und platzsparende Bauweise

Ideal für 100BASE-T1 und 1000BASE-T1 Anwendungen

Verbesserte Abschirmung und geringe Signalverluste

RosenbergerHSD ® :

100 Ω vollgeschirmtes Steckverbindersystem

Mechanische Kodierung und Verriegelung für sicheren Halt

Hohe Übertragungssicherheit ohne Übersprechen und externe Störungen

Kompakte Bauweise für den Einsatz in LVDS-Kameras, Infotainment-Systemen und USB-Anwendungen

Über Rosenberger

Rosenberger, ein weltweit renommierter Hersteller von Elektronik-Komponenten und -Systemen, steht für Spitzentechnologien, Entwicklungskompetenz und kompromisslose Qualität. Die Rosenberger-Gruppe mit Unternehmenszentrale in Deutschland ist weltweit mit Vertriebs- und Produktionsstandorten vertreten und bietet ein breites Spektrum an standardisierten und maßgeschneiderten Verbindungslösungen in Hochfrequenz-, High-Voltage- und Fiberoptik-Technologien.

Rosenberger gewährleistet die zuverlässige Übertragung von Signalen, Daten und Energie in anspruchsvollsten Anwendungsfeldern. Führende Hightech-Unternehmen aus den Bereichen Mobilfunk und Telekommunikation, industrielle Messtechnik, Automobilelektronik, Medizin- und Industrieelektronik, Rechenzentren sowie Luft- und Raumfahrt vertrauen auf die Produkte von Rosenberger, die sich durch Präzision und höchste Zuverlässigkeit auszeichnen. Der Bereich CNC-Zerspanung fertigt Präzisionsteile für verschiedene Branchen, darunter die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, den Schiffbau sowie den klassischen Maschinen- und Anlagenbau.

Rosenberger ist seit der Unternehmensgründung 1958 in Familienbesitz und beschäftigt weltweit rund 15.000 Mitarbeiter (m/w/d), die für Engagement, Innovationsstärke und Qualitätsbewusstsein in der Tradition eines Familienunternehmens stehen.

