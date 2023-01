Das sagt ein Amazon-Kunde zu dem Buch „Ein Hauch Zufriedenheit“ von Autorin Heidi Dahlsen:

Roman mit Lust auf mehr

Format: Kindle Edition Verifizierter Kauf

Nach „Alles wird gut“ erfreut „Ein Hauch Zufriedenheit“ den Leser wieder mit den Familiengeschichten von vier Freunden und ihren zum Teil unmöglichen Verwandten. Diese Geschichten sind lebendig und humorvoll erzählt bzw. geschrieben. Diese Lebens- und Leidensgeschichten sind kurzweilig und lesen sich schnell und irgendwie auch belustigend oder nachdenklich, wie im Flug weg. Man kann sich die Figuren förmlich vorstellen und möchte irgendwie immer weiter lesen, was ihnen wieder lustiges oder auch nerviges passiert. Schwiegermütter und Mütter werden in einer Art beschrieben, wie sie scheinbar doch noch zu oft vorkommen. Schon beim Lesen kommt einem der Gedanke, was wird da noch alles passieren, wenn das Buch doch schon wieder zu Ende ist :)? Und wie gedacht kommt irgendwann der nächste Teil. Und somit wartet man gespannt auf die weiteren Geschichten einer wunderbaren Freundschaft zwischen diesen verschiedenen Menschen, die sich nichts weiter wünschen, als glücklich und zufriedenen Leben zu dürfen.

(Quelle Amazon)

Buchbeschreibung:

Christine, Oliver, Lydia und Jutta sind Mitte dreißig, als sie sich wiedertreffen. Als Schulfreunde waren sie einst unzertrennlich und hatten große Pläne für die Zukunft. Jetzt müssen sie jedoch feststellen, dass ihnen so manche Fehlentscheidung, die sie mit jugendlichem Leichtsinn selbstbewusst getroffen haben, das Leben ganz schön schwer macht.

Lydia hat es sich in ihrem Fernsehsessel gemütlich gemacht und liest im Manuskript ihres neusten Buches. Eigentlich wollte sie Lehrerin werden, kam jedoch noch während des Studiums zu dem Entschluss, sich diesen Stress nicht anzutun. Sie hat ihr Hobby zum Beruf gemacht und schreibt seit mehreren Jahren Frauenromane.

Ihre Gedanken schweifen immer wieder ab. Seit einiger Zeit kann sie sich auf ihre Arbeit nicht mehr richtig konzentrieren, denn die Geschehnisse der vergangenen Monate haben ihr ein verhängnisvolles Erlebnis, das sie im Alter von sechszehn Jahren hatte, wieder in Erinnerung gebracht. Das hat sie ziemlich aufgewühlt und ganz schön aus der Bahn geworfen. Sie seufzt und lässt auch die aktuellen Ereignisse, die das Leben ihrer Freunde Christine, Oliver und Jutta ziemlich auf den Kopf gestellt haben, Revue passieren.

Christines bis dahin ruhiges Leben bekam, dank einer genialen Idee ihres Schulfreundes Olli, dermaßen Auftrieb, sodass sich ihre berufliche Auftragslage enorm verbesserte und sie inzwischen sogar eine eigene kleine Firma gründen konnte.

Auch als E-Book erhältlich!

Mehr Infos unter:

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

