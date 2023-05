Rollenkern-Adapter als Tuning für Etikettendrucker

Mehr Präzision beim Druck von Juwelier-Etiketten mit Zubehör von eXtra4

Birkenfeld, 22.05.2023. Wo möglichst viele Daten auf möglichst kleine Etiketten gedruckt werden, kommt es auf Bruchteile von Millimetern an. Ein Gespür für solche Feinheiten hat man bei eXtra4 über Jahrzehnte im Einsatz für Etikettendruck im Schmuck- und Uhren-Sektor entwickelt. Die unterschiedlichen Durchmesser von Etiketten-Rollenkern und Rollenhalterung im Thermotransfer-Drucker sind deshalb bei eXtra4 Labelling Systems, eingetragener Marke der Ferdinand Eisele GmbH aus dem Raum Pforzheim, schnell als Störfaktor erkannt und Rollenkern-Adapter als Abhilfe entworfen.

Die Tücke im Detail

Schmucketiketten werden wegen ihrer komplexen Formen auf Rollen mit Durchmesser 1.5 Zoll (38 mm) konfektioniert. Der größere Radius stellt sicher, dass auch das letzte Etikett einer Rolle plan liegt, statt sich zu verformen, und damit sauber bedruckt werden kann. Thermotransferdrucker sind im Allgemeinen für Büro oder Produktion ausgelegt. Dort finden vorwiegend Etiketten in einfacher Rechteckform oder Endlosmaterial Verwendung. Beides lässt sich mit Rollenkernen von 1 Zoll (25,4 mm) oder 0,5 Zoll (12,7 mm) noch problemlos verarbeiten. Entsprechend klein ist die Rollenhalterung im Drucker dimensioniert.

Kleiner Unterschied mit großen Folgen

Die Auswirkungen der Diskrepanzen zwischen Etikettenrolle und Halterung fallen nicht auf den ersten Blick ins Auge, denn die Rolle lässt sich trotzdem bequem wechseln. Aufgrund der unterschiedlichen Durchmesser kann der Rollenkern jedoch nicht achszentriert eingelegt werden. Die Etikettenrolle hängt durch. Wird sie beim Druck angetrieben, dreht sie sich mit Unwucht und läuft Gefahr zu verkanten, was eine ungleichmäßige Bahnspannung zur Folge hat. Die Etikettenbahn bewegt sich nicht gleichförmig, sondern ruckartig durch den Druckkopf. Entsprechend kann das Druckbild auf dem Etikett schwanken. Es wird angeschnitten oder läuft beim Druck einer höheren Auflage mit der Zeit ganz aus der Form.

Problemlösung Rollenkern-Adapter

Zum Ausgleich der unterschiedlichen Durchmesser hat eXtra4 Reduziereinsätze aus formstabilem Kunststoff entworfen. Die runden Spritzguss-Teile vereinen beide Maße. Sie besitzen den Durchmesser des Rollenkerns auf der einen und den der Kernhalterung auf der anderen Seite. Als Rollenkern-Adapter werden sie vor dem Einlegen der Etikettenrolle einfach in deren Kern bündig mit der Bahnkante aufgesteckt.

Jetzt kann die Etikettenrolle zwischen den Klemmbacken der Halterung zuverlässig in achszentrierter Position einrasten. Das beseitigt die Unwucht und hält die Bewegung ruhig. Die Rolle dreht sich nahezu mühelos, so dass einer gleichmäßigen Bahnspannung nichts mehr entgegenwirkt. Die Bahn kann mit konstanter Geschwindigkeit durch den Druckkopf transportiert und alle Etiketten standgenau bedruckt werden.

Wenn die Etiketten aufgebraucht sind, darf der Anwender lediglich nicht versäumen, die Adapter aus dem Kern zu entnehmen und die neue Etikettenrolle wieder damit auszurüsten, um dauerhaft die Präzision seines Druckers zu verbessern.

Jetzt im Webshop und als Video

Rollenkern-Adapter sind eine Eigenentwicklung der Ferdinand Eisele GmbH und im Ursprung für die Thermotransfer-Drucker im eXtra4-Portfolio gedacht. So erforderlich, liegen sie eXtra4-Geräten als Exklusiv-Zubehör obligatorisch bei. Damit auch Nutzer eXtra4-fremder Thermotransfer-Drucker ihre Geräte für mehr Präzision tunen können, hat Ferdinand Eisele eXtra4-Rollenkern-Adapter jetzt als Zubehör in die Produktpalette aufgenommen:

Zwei Versionen stehen zur Verfügung: Adapter von 1,5 Zoll auf 0,5 Zoll (Ref-No.: 66 E-RE38-12) und Adapter von 1,5 Zoll auf 1,0 Zoll (Ref-No.: 66 E-RE38-25). Beide Adapter-Typen sind paarweise in Polybeutel verpackt und können ab sofort im eXtra4-Webshop bestellt werden. Anwendung und Funktion veranschaulicht ein Tutorial. Interessenten finden das Video in Englisch bei youtube @extra4labelling und unter www.extra4.com auf der Website des Unternehmens auch in Deutsch.

Die Ferdinand Eisele GmbH in Birkenfeld bei Pforzheim zählt zu den hochspezialisierten Unternehmen der Identifikationstechnik. Tätigkeitsfeld ist die Produktion von Etiketten zur Kennzeichnung von Produkten und zur Organisation von Prozessen. Die Entwicklung eigener Software und der Vertrieb passender Hardware machen Ferdinand Eisele zum Anbieter kompletter Etikettier-Systeme.

Kernzielgruppen international sind Industrie und Handel für Schmuck, Uhren und Edelsteine – Branchen, die in Pforzheim historisch verwurzelt sind. Mit seiner Marke „eXtra4 Labelling Systems“ agiert das Unternehmen hier unter den weltweit führenden Anbietern. National, mit Schwerpunkt Süddeutschland, bedient das Label „eXtra4 Identification Systems“ den Bedarf auch anderer Branchen, beispielsweise die Automobilindustrie, den Maschinen- und Apparatebau oder das Gesundheitswesen.

1931 als Akzidenzdruckerei mit angegliederter Etikettenfertigung in Pforzheim gegründet, ist Ferdinand Eisele heute ein mittelständisches Unternehmen der Druck- und Verpackungsindustrie. Das Tochterunternehmen „eXtra4 Software + Service GmbH“ betreut weltweit mehrere Tausend lizensierte Anwender von eXtra4-Software mit ihren Etikettier-Systemen. Vertreter und Repräsentanten in über 25 Ländern sichern für Produkte und Dienstleistungen von „eXtra4“ internationale Präsenz.

