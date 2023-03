Rockwell Automation gibt bekannt, dass Automate als Software-Systemintegrator für die Emulate3D-Technologie in der EMEA-Region zertifiziert wurde

Der italienische Spezialist ist bereits ein sehr erfolgreicher Anwender der Emulate3D-Software für digitale Zwillinge in vielen Branchen und wird seine Fähigkeiten und sein Fachwissen mit den Kunden in der Region teilen

Düsseldorf – 08. März 2023 – Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für Industrieautomatisierung und digitale Transformation, gab heute bekannt, dass Automate als Software-Systemintegrator für Rockwells marktführende Software für digitale Zwillinge Emulate3D™ zertifiziert wurde.

Das in Rom ansässige Unternehmen Automate ist auf die Entwicklung und Implementierung integrierter Systeme für den Neubau oder die Erneuerung von Industrieautomation in den Bereichen Logistik, Flughafen, Chemie, Pharma, Lebensmittel, Fertigung sowie Automobil spezialisiert. Das Unternehmen bietet Plattformen an und implementiert diese im Kontext des industriellen Internets der Dinge. So entstehen fortschrittliche Fertigungssysteme, Anwendungen für Fertigungsausführungssysteme und Datenanalyselösungen unter Verwendung kundenspezifischer Algorithmen. Als bestehender Anwender der Emulate3D-Technologie, ist das Unternehmen in einer idealen Position, um andere Kunden in der Region sowie in einer Vielzahl von Branchen zu unterstützen.

Qualifizierte Mitglieder des PartnerNetwork™-Programms stellen eine Elitegruppe an Unternehmen dar, welche die Programmkriterien für operative Exzellenz, Anwendungserfahrung und Kundenorientierung erfüllen. Sie verfügen über Branchen- und Anwendungswissen, das die Fähigkeiten von Rockwell Automation in einem bestimmten Markt und einer bestimmten Region ergänzt. Alle PartnerNetwork-Mitglieder haben sich zu einer aktiven, umfassenden Zusammenarbeit mit Rockwell Automation verpflichtet, um die produktivsten und kosteneffizientesten Automatisierungslösungen für ihre Kunden bereitzustellen.

„Wir freuen uns, dass Automate diese Zertifizierung erhalten hat“, sagt Klaus Schwarz, Systemintegrator Program Manager EMEA bei Rockwell Automation. „Als Anwender und nun auch als Wiederverkäufer der Emulate3D-Software ist Automate perfekt aufgestellt, um andere Unternehmen bei ihrer eigenen digitalen Transformation zu unterstützen. Die Virtualisierung gewinnt zunehmend an Bedeutung, da die Unternehmen die Zeit- und Kostenersparnis zu schätzen wissen. Mit Automate an Bord werden wir also in der Lage sein, vielen anderen dabei zu helfen, ihre digitalen Informationen zu nutzen.“

Eugenio d’Ursi, Managing Director von Automate, erklärt: „Wir haben im Laufe der Jahre vielen Unternehmen bei Upgrades und neuen Systemen geholfen und haben immer nach Möglichkeiten gesucht, die Effizienz und den Wert für unsere Kunden zu steigern. Emulate3D bietet uns diese Möglichkeiten und noch viel mehr. Wir können nicht nur das Potenzial vorhandener Designs ausschöpfen, sondern auch in die Zukunft blicken und Funktionen zur Leistungssteigerung hinzufügen. Das ist kein Überdesign, sondern ein cleveres Design und kann nur mit fortschrittlicher Software für digitale Zwillinge wie Emulate3D wirklich realisiert werden. Es gibt uns mehr Tools, mehr Leistung, mehr Kompetenz und mehr Möglichkeiten. Etwas, das wir an unsere kommerziellen Kunden weitergeben werden.“

Für weitere Informationen über das System Integrator PartnerNetwork von Rockwell Automation oder um weitere Informationen von Ihrem lokalen Vertriebsbüro anzufordern, klicken Sie bitte hier.

Über Automate

Automate umfasst zwei wichtige Vermögenswerte: Lösungen und Menschen! Die von Automate angebotenen schlüsselfertigen Lösungen sind darauf ausgerichtet, Werte zu schaffen und eine optimale Verwaltung und Kontrolle von Automatisierungssystemen zu ermöglichen. Die analytischen Fähigkeiten unserer Fachleute, gepaart mit ihrer Fähigkeit, den Kundenanforderungen wirklich zuzuhören, ermöglichen es Automate, innovative und einzigartige Projekte für jeden Bedarf zu entwickeln, mit Methoden, die auf Wert, Skalierbarkeit, Personalisierung, Innovation und Zuverlässigkeit basieren.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Industrieautomatisierung und digitaler Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft der Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um zu erweitern, was menschlich möglich ist, und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin und beschäftigt rund 26.000 Problemlöser, die für seine Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir die Lösung Connected Enterprise in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie www.rockwellautomation.com

