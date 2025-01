Robot Industries Bringt Cleanx R3 Auf Den Markt: Eine Intelligentere Art Zu Reinigen

Berlin, Deutschland-[09-01-2025] – Robot Industries, ein führendes Unternehmen im Bereich fortschrittlicher Robotik mit globalen Fertigungs- und F&E-Kapazitäten in Europa, Nordamerika und Asien, kündigt die Markteinführung der CLEANX R3 5-IN-1-KI-Reinigungsroboterlinie an. Diese innovative Lösung revolutioniert die Reinigungseffizienz für Unternehmen, die nach überlegener Leistung und nahtloser Integration in moderne Abläufe suchen. Der CLEANX R3 kombiniert benutzerfreundliches Design mit fortschrittlicher KI, um die Reinigung in einer Vielzahl von Umgebungen zu optimieren.

DIE ZUKUNFT DER REINIGUNG, HEUTE

Der CLEANX R3 ist mehr als nur ein Reinigungsroboter – er ist eine umfassende Komplettlösung, die auf die spezifischen Bedürfnisse verschiedener Anwendungsbereiche abgestimmt ist. Büros, Hotels, Fabriken, Krankenhäuser und Regierungszentren können sich nun auf eine neue Generation der automatisierten Reinigung verlassen. Ausgestattet mit einer fortschrittlichen KI passt sich der CLEANX R3 nahtlos an unterschiedliche Umgebungen an und sorgt selbst in den anspruchsvollsten und geschäftigsten Umfeldern für perfekte Ergebnisse.

Was den CLEANX R3 besonders macht:

Automatische Anpassung: Der Roboter erkennt und wechselt automatisch die Reinigungsmodi für verschiedene Oberflächen wie Teppiche und Hartböden.

Der Roboter erkennt und wechselt automatisch die Reinigungsmodi für verschiedene Oberflächen wie Teppiche und Hartböden. Intelligente Navigation: Der CLEANX R3 navigiert selbstständig durch Aufzüge, Tore und mehrstöckige Gebäude, was ihn ideal für große Einrichtungen macht.

Der CLEANX R3 navigiert selbstständig durch Aufzüge, Tore und mehrstöckige Gebäude, was ihn ideal für große Einrichtungen macht. Automatisches Laden und Wartung: Der Roboter lädt sich selbst auf, entleert und füllt sich über die integrierte Basisstation nach.

Der Roboter lädt sich selbst auf, entleert und füllt sich über die integrierte Basisstation nach. Hinderniserkennung: Mit fortschrittlichen Sensoren ausgestattet, erkennt der CLEANX R3 Hindernisse und vermeidet sie, was einen sicheren und effizienten Betrieb gewährleistet.

Mit fortschrittlichen Sensoren ausgestattet, erkennt der CLEANX R3 Hindernisse und vermeidet sie, was einen sicheren und effizienten Betrieb gewährleistet. Lange Batterielebensdauer: Dank moderner Lithium-Eisenphosphat-Batterien lädt der Roboter schnell auf und bleibt länger in Betrieb.

ENTWICKELT FÜR DIE ANFORDERUNGEN MODERNER UNTERNEHMEN

Der CLEANX R3 ist die perfekte Lösung für eine Vielzahl von Geschäftsbereichen. Er meistert die komplexen Anforderungen von Büros, Krankenhäusern, Hotels und Produktionsstätten mit Leichtigkeit und Präzision. In Einrichtungen, in denen Sauberkeit und Sicherheit an erster Stelle stehen, erweist sich der CLEANX R3 als unverzichtbarer Partner.

Zu den wichtigsten Anwendungsbereichen gehören:

Fabriken und Logistikzentren: Der CLEANX R3 sorgt für eine effiziente Reinigung in großen Produktions- und Lagerbereichen.

Der CLEANX R3 sorgt für eine effiziente Reinigung in großen Produktions- und Lagerbereichen. Einkaufszentren und öffentliche Gebäude: Der Roboter übernimmt Reinigungsaufgaben in großen, hoch frequentierten Einrichtungen.

Der Roboter übernimmt Reinigungsaufgaben in großen, hoch frequentierten Einrichtungen. Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen: Der CLEANX R3 gewährleistet Sauberkeit in Schulen, Universitäten und Krankenhäusern.

Der CLEANX R3 gewährleistet Sauberkeit in Schulen, Universitäten und Krankenhäusern. Bürogebäude und Hotels: Der Roboter sorgt für eine angenehme und saubere Arbeitsumgebung in gewerblichen Räumen.

UNTERNEHMEN WELTWEIT STÄRKEN

„Unsere Mission bei Robot Industries ist klar: Wir möchten Unternehmen helfen, effizienter zu arbeiten, Kosten zu senken und Risiken zu minimieren“, erklärt [Name des Geschäftsführers], CEO von Robot Industries. „Der CLEANX R3 ist ein Paradebeispiel für diese Vision. Der Roboter übernimmt die wiederkehrenden Aufgaben der Reinigung, damit sich Teams auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Durch intelligente Intralogistik und den Einsatz kollaborativer Robotertechnologie entwickeln wir Lösungen, die Unternehmen weltweit zugutekommen.“

VERFÜGBARKEIT

Der CLEANX R3 5-IN-1-KI-Reinigungsroboter ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen oder eine Vorführung können über die Website https://robotindustries.com/de/ oder per E-Mail an sales@robotindustries.com angefordert werden.

ÜBER ROBOT INDUSTRIES

Robot Industries ist ein weltweit führender Entwickler innovativer Roboterlösungen mit einem starken Fokus auf Automatisierungstechnologien. Das Unternehmen kombiniert deutsches Ingenieurwissen mit der Fertigungskompetenz Chinas und bietet erstklassige, erschwingliche Robotertechnik, die den Anforderungen von Unternehmen jeder Größe gerecht wird. Robot Industries setzt auf fortschrittliche Technologien, um die operative Leistungsfähigkeit verschiedenster Branchen zu optimieren und die Effizienz in der industriellen Fertigung sowie im Dienstleistungssektor zu steigern.

Für weitere Informationen, Produktvorführungen oder Bestellungen besuchen Sie bitte https://robotindustries.com/de/ oder kontaktieren Sie uns direkt unter sales@robotindustries.com.