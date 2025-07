RMC® – Modulares Rosenberger Mini-Coax-Steckverbindersystem zur High-Speed-Datenübertragung im Fahrzeug

Fridolfing, 24. Juli 2025 – Rosenberger Hochfrequenztechnik, einer der weltweit führenden Hersteller von Verbindungslösungen in der Hochfrequenz-, Fiberoptik- und Hochvolt-Technologie, stellt mit dem neuen RMC® (Rosenberger Mini-Coax) ein kompaktes, modulares Steckverbindersystem für High-Speed-Datenübertragung vor. Es wurde für die Anforderungen moderner Fahrzeug- und Kommunikationstechnologien entwickelt und überzeugt durch hohe Performance, platzsparendes Design und maximale Flexibilität.

Das kompakte Koax-Steckverbindersystem unterstützt Datenübertragungen im Frequenzbereich von DC bis 9 GHz und wird bereits erfolgreich bei namhaften Automobilherstellern eingesetzt. Es eignet sich ideal für Anwendungen, die hohe Datenraten bei minimalem Bauraum erfordern.

Dank seiner modularen Bauweise bietet das System vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten. Es stehen gerade und gewinkelte Kabel- und Leiterplattenstecker, Single-, Double- und Quad-Gehäusemodule sowie wasserdichte Varianten zur Auswahl. Die robuste, USCAR-konforme Bauweise mit 50-Ω-Impedanz gewährleistet hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

Die Verbindungslösungen sind für zahlreiche Anwendungen ausgelegt, darunter Infotainment, Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Kamerasysteme, autonomes Fahren, Car-2-X-Kommunikation und Internetkonnektivität. RMC unterstützt alle gängigen High-Speed-Protokolle wie APIX®, FPD-Link, GMSL™, MIPI A-PHYSM, PCIe®, USB, GVIF, HDBaseT™ und ASA Motion Link.

Erweiterte technische Merkmale für die Automobilindustrie

Die Serie RMC® erfüllt alle gängigen Automobilstandards und ist nach USCAR spezifiziert. Dank ihrer reduzierten Baugröße und dem modularen Design ermöglicht sie bis zu 80 % Platzersparnis im Vergleich zu herkömmlichen FAKRA-Steckverbindern und bietet eine kosteneffiziente Lösung für moderne Fahrzeugelektronik. Eine optionale CPA-Funktion (Connector Position Assurance) verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung. Die CPA lässt sich nur aktivieren, wenn der Steckverbinder vollständig und korrekt ausgerichtet gesteckt ist, und sorgt so für höchste Zuverlässigkeit auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

Das platzsparende Systemdesign reduziert Bauraum und Gewicht in Fahrzeugen und hilft, Materialkosten zu optimieren. Rosenberger bietet ein breites Sortiment an Standard-Kabelkonfektionen sowie kundenspezifischen Lösungen für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungen, wahlweise beidseitig konfektioniert oder mit einer offenen Seite. Auch Kombinationen mit FAKRA oder HFM®-Steckverbindern sind möglich.

Mit den koaxialen Daten-Steckverbindern, FAKRA als bewährten Standard, HFM® als zukunftssichere Highend-Serie und RMC®reagiert Rosenberger somit auf den Bedarf nach leistungsstarken, flexiblen und wirtschaftlichen Verbindungslösungen für die Mobilitäts- und Kommunikationswelt in Fahrzeugen.

Weitere Informationen

Technische Details, Anwendungshinweise und Downloads finden Sie auf der Rosenberger-Website: https://www.rosenberger.com/de/produkt/rmc-rosenberger-mini-coax/

Über Rosenberger

Rosenberger, ein weltweit renommierter Hersteller von Elektronik-Komponenten und -Systemen, steht für Spitzentechnologien, Entwicklungskompetenz und kompromisslose Qualität. Die Rosenberger-Gruppe mit Unternehmenszentrale in Deutschland ist weltweit mit Vertriebs- und Produktionsstandorten vertreten und bietet ein breites Spektrum an standardisierten und maßgeschneiderten Verbindungslösungen in Hochfrequenz-, High-Voltage- und Fiberoptik-Technologien.

Rosenberger gewährleistet die zuverlässige Übertragung von Signalen, Daten und Energie in anspruchsvollsten Anwendungsfeldern. Führende Hightech-Unternehmen aus den Bereichen Mobilfunk und Telekommunikation, industrielle Messtechnik, Automobilelektronik, Medizin- und Industrieelektronik, Rechenzentren sowie Luft- und Raumfahrt vertrauen auf die Produkte von Rosenberger, die sich durch Präzision und höchste Zuverlässigkeit auszeichnen. Der Bereich CNC-Zerspanung fertigt Präzisionsteile für verschiedene Branchen, darunter die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, den Schiffbau sowie den klassischen Maschinen- und Anlagenbau.

Rosenberger ist seit der Unternehmensgründung 1958 in Familienbesitz und beschäftigt weltweit rund 15.000 Mitarbeiter (m/w/d), die für Engagement, Innovationsstärke und Qualitätsbewusstsein in der Tradition eines Familienunternehmens stehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rosenberger.com

