Richard Gappmayer ist „Mister Constantinus“

Der Wirtschaftscoach aus Oberösterreich gewinnt als erster Österreicher den Constantinus Award zum dritten Mal

Kirchdorf/Krems, am 27. November 2023 – Richard Gappmayer, 63, Wirtschaftscoach und Unternehmensberater aus Oberösterreich, gewinnt zum dritten Mal den Constantinus Award in Gold in der Kategorie „Management Consulting – Strategisches Konfliktmanagement“. Gappmayer ist damit der einzige Nominierte in Österreich, der den prestigeträchtigen Award nach seinen bisherigen Siegen in den Jahren 2018, 2021 und 2023 ein drittes Mal gewann! Die Preisverleihung fand im Rahmen einer Galaveranstaltung in der Wiener Hofburg statt. Der Constantinus Award ist Österreichs größter und wichtigster Beratungs- und IT-Wettbewerb.

„Alle guten Dinge sind drei“ hieß es für den Wirtschaftscoach und Unternehmensberater Richard Gappmayer, als er am 16. November im festlichen Ambiente der Wiener Hofburg bereits zum dritten Mal den prestigeträchtigen Wirtschaftspreis Constantinus Award entgegennehmen durfte. Das hat vor ihm noch niemand geschafft!

Richard Gappmayer wurde für ein Beratungsprojekt mit der M-TEC Group ausgezeichnet, die er zur europäischen Denkfabrik transformierte. Es galt, neben dem herausragenden technischen Know-How eine tragbare Organisationsstruktur aufzubauen und Vertrieb, Verkauf und Marketing auf internationales Niveau zu bringen. Es entstanden eine neue Führungskultur, ein innovatives Produktintelligenz-Angebot und 81 neue Arbeitsplätze. Die M-TEC Group mit Sitz in Arnreit, Oberösterreich, zählt heute zu den erfolgreichsten Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien und erhielt elf nationale und internationale Auszeichnungen. Ein stimmiges Gesamtkonzept, das die Jury überzeugte und Richard Gappmayer zum dritten Mal den Constantinus Award in Gold sicherte.

„Den Constantinus Award als erster Österreicher dreimal gewonnen zu haben, stellt für mich eine unglaubliche Freude und Ehre dar! Dieser dritte Gewinn zeigt mir, dass ich mit meinem Beratungsansatz, meine Kunden auf unorthodoxe und meist auch disruptive Weise zu begleiten, auf dem richtigen Weg bin“, sagt Wirtschaftscoach Richard Gappmayer. „Nur wer als Berater Top-Qualität bietet und sich selbst ständig in Frage stellt und verbessert, kann langfristig in der Topliga mitspielen“, so der dreifache Constantinus Preisträger.

Auch die Eigentümer und Geschäftsführer von M-TEC, Dominik und Klemens Mittermayr, nahmen an der Preisverleihung in Wien teil: „Dank der herausragenden und zukunftsorientierten Begleitung von Richard Gappmayer konnten wir unser Unternehmen vom regionalen Handwerksbetrieb zu einer international agierenden Denkfabrik machen und eine herausfordernde Wachstumsphase erfolgreich meistern“, erklärt Dominik Mittermayr. „Durch unsere neue Organisationsstruktur und den verstärkten Fokus auf Vertrieb und Marketing haben wir ein tragfähiges Fundament für zukünftige Expansionen und Erfolge geschaffen“, ergänzt Klemens Mittermayr.

Der Constantinus Award ist Österreichs prestigeträchtigster Beratungs- und IT-Preis. Im Rahmen des Constantinus Award stellen Österreichs Beratungs- und IT-Unternehmen ihre Performance unter Beweis.

http://www.gappmayer-trainings.at

https://www.constantinus.net/de/constantinus-award-info/

Richard Gappmayer ist Unternehmensberater, Führungskräfte-Coach, Vortragsredner und Autor. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im nationalen und internationalen Top-Management, spezialisiert auf Verkauf, Vertrieb und Marketing, weist er eine beeindruckende Erfolgsbilanz auf und führte zahlreiche Produkte zur Marktführerschaft. Später beschloss Richard Gappmayer, sein Leben neu auszurichten, gab seine hochrangige Managementposition auf und machte sich als Wirtschaftscoach und Unternehmensberater selbständig. Heute widmet er sich der Unterstützung von Top-Führungskräften und Unternehmen und bringt diesen seine außergewöhnlichen, disruptiven und nachhaltigen Führungsansätze nahe. Richard Gappmayer ist außerdem bekannt als einer der angesehensten Experten für Selbstführungsmanagement. In den Jahren 2018, 2021 und 2023 erhielt er jeweils den höchsten Wirtschaftspreis Österreichs, den Constantinus Award, und belegte jeweils Platz eins in der Kategorie „Management Consulting“. Außerdem ist er Preisträger des HIPE AWARD 2021, eine der wichtigsten Auszeichnungen des Dienstleistungssektors, des BUSINESS AWARD BERLIN 2022 und des Julius-Raab-Awards des Landes Oberösterreich 2023. Richard Gappmayer ist auch als Vortragsredner tätig und hält regelmäßig inspirierende Vorträge zu seinen Kernthemen.

