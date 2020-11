RFID Technik mit PC/SC Funktion für Chipkarten Terminals

RFID Reader und RFID Module für die Identifikation von Smartcards

Die PC/SC Schnittstelle ist eine flexible Anbindung zwischen einem Chipkartenleser und dem Computer. PC/SC leitet sich von den Begriffen “Personal Computer” und “Smart Card” ab. Die Schnittstelle ermöglicht das Einlesen von Smartcards im PC-Umfeld. Der PC/SC Standard ist plattform- und herstellerunabhängig und ist somit in jedes Betriebssystem integrierbar. Mögliche Chipkarten sind Kundenkarten, Mitarbeiterausweise, Krankenkassenkarten, NFC-basierte EC- oder Kreditkarten.

RFID STICK READER EVO HF

Der RFID Reader Stick EVO HF ist eine mobile Hardware-Lösung für die Chipkartenidentifikation. Das USB-Stick Format und die Plug-and-Play Funktion macht die einfache und schnelle Integration an jedes beliebige Endgerät mit USB 2.0 Anschluss möglich. Die integrierte RFID HF Funktion mit 13.56 MHz unterstützt ISO 14443A/B, ISO 15693, ISO 18000-3 sowie alle NXP MIFARE® und DESFire® Transpondertypen. Die integrierte Antenne des RFID USB Reader liest Chipkarten zuverlässig in Nahfeldumgebungen von bis zu 4 cm. Das integrierte LED Signal zeigt eine erfolgreiche Tag-Kommunikation an.

Anwendungsbeispiel: PC-Log-On im Industrial IoT Umfeld

RFID Reader Stick EVO HF ist eine optimale Lösung für die Identifikation von Personal an mehreren Arbeitsstationen. Die Smartcards haben eine eindeutige UID auf dem Chip hinterlegt und sind speziell auf einen Mitarbeiter des Unternehmens freigeschaltet. Durch die integrierte PC/SC Funktion liest der RFID Reader valide alle hinterlegten Daten auf dem Chip. Der Vorteil dieser Technologie, ist die Rückverfolgbarkeit von Dokumentenänderungen, sichert die Authentifizierung gegen unbefugte Zugriffe und schützt die Einsicht und Bearbeitung von vertraulichen Dokumenten.

Produktinformation: https://idtronic-rfid.com/rfid_leser/hf/stick-reader-evo

RFID MODUL M890 DESFire

Das RFID Modul M890 DESFire ist eine einbettbare OEM Lösung, mit der das Lesen von Chipkarten mit bestehenden Geräten möglich ist. Die einseitigen Verlegekomponenten des RFID Modul ermöglicht die Einbettung in verschiedene Geräte. Die 13.56 MHz Funktion unterstützt RFID-Standards wie ISO 14443A/B (T=CL), ISO 14443-4, ISO 15693, ISO 18092 / ECMA-340 (NFC) und ISO 18000-3. Je nach Transpondertyp und Antenne, erreicht das RFID Modul Lesereichweiten von bis zu 8 cm. Im Niedrigverbrauchsmodus verbraucht das RFID Modul M890 DESFire weniger als 1 mA.

Anwendungsbeispiel: Verkaufsautomaten mit Bezahlfunktion

RFID Modul M890 DESFire ist eine RFID OEM Lösung für die Integration in Verkaufsautomaten. Die PC/SC Funktion ermöglicht das Identifizieren von smarten Karten mit integriertem Chip. Der RFID HF Reader liest valide den integrierten NFC Chip auf der Smartcard. Damit ist die Bezahlabwicklung möglich – entweder per Guthaben- oder EC-Funktion. Der Vorteil ist die komplette Abwicklung des Verkaufsprozesses mit einer Karte.

Produktinformation: https://idtronic-rfid.com/embedded-rfid-module/hf/module-m890

Inklusive Software Entwicklungs-Kit

Die RFID Produkte werden mit einem Software Entwicklungs-Kit für Windows Systeme geliefert. Dieses unterstützt die Programmiersprachen: C++ und Binary command protocol.

Das SDK beinhaltet:

– Hardwarebeschreibungen

– Demo Software

– Spezifikationen und Abmessungen

– REACH, ROHs, RED, FCC Zertifikate

– Installationsbeschreibungen

Der Einsatz des SDK vereinfacht die Anbindung an Ihre bestehenden Systeme.

iDTRONICs LEISTUNGSMERKMALE

Teilen Sie uns Ihre anspruchsvollen Anforderungen an Auto-ID-/RFID-Produkte mit. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Grenzen heutiger Technologien zu durchbrechen und neue Maßstäbe zu setzen. Wir sind bereit, mit Ihnen bei der Entwicklung der richtigen Hardware für Ihre Anwendung und Produktidee zusammenzuarbeiten. Zusammen mit Ihnen implementieren wir Ihre individuelle Anforderung in kürzester Zeit.

Unsere Kompetenzen im Bereich IIoT / RFID werden Ihnen helfen, die Lücke zwischen einer Idee und einem visionären Produkt zu schließen. Neben der Modifikation bestehender Hard- und Softwareprodukte sind wir auch bereit, Ihnen komplette Neuentwicklungen anzubieten.

Unsere Kernkompetenzen sind:

– Hardware-Modifikationen & Entwicklungen

– Antennendesigns für On/Off-Metall-Anwendungen

– Robuste Designs für dedizierte Anwendungsumgebungen

– Firmware-Modifikationen & Entwicklungen

iDTRONIC Professional RFID ist einer der führenden Hersteller und Entwickler hochwertiger RFID Hardware Produkte für den RFID Markt. Produkte von iDTRONIC garantieren eine schnelle und sichere Identifikation beweglicher und unbeweglicher Güter.

Angeboten werden Geräte für alle gängigen RFID Standards und die Frequenzen UHF:865 – 928 MHz, HF | NFC | DESFire | LEGIC:13.56MHz oder LF:125 und 134.2kHz.

Das Produktportfolio passt perfekt zu den Bedürfnissen von System-Integratoren innerhalb von IoT und Industrie 4.0 Umgebungen:

– Industrie (Produktion, Supply Chain, Lagermanagement)

– Medizintechnik (Medizinische Geräte, Krankenhäuser, Labore)

– Mobile RFID Lösungen (RFID Handhelds)

– IoT Umgebungen in Unternehmen oder Handel

– Anspruchsvolle Umgebungen (Bergbau, Offshore, Baustellen)

iDTRONIC Professional RFID bietet:

– Industrielle RFID Systeme bestehend aus RFID Lese- und Schreibgeräten sowie RFID Antennen

– RFID Handheld Computer mit integrierten RFID und Barcode Scannern

– Embedded RFID OEM Module und Leser

– RFID Reader und Datensammler

– Spezielle RFID Tags

Dank eines starken, technischen Teams für Entwicklung und Unterstützung, sind wir in der Lage hochwertige RFID Hardware Produkte -Geräte zu entwickeln und anzubieten, welche unseren Kunden folgendes garantieren:

– Hohe-Leistungsfähigkeit

– Zuverlässige Qualität

– Schnelle Produkteinführungszeit

– Exzellenter Wert

– Innovatives Design

– Kundenspezifische Anpassungen

Wir sind in Ludwigshafen ansässig, nahe des internationalen Frankfurter Flughafens. Damit sind wir leicht auch für unsere internationalen Kunden erreichbar.

