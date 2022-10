Es liegt also auf der Hand, warum sich die Traditionen der Rezension so sehr bewährt haben. Für einen aufstrebenden Verlag gibt es wenig, was gewinnbringender ist. Damit sind nicht nur Rezensionen gemeint, die das Grüne vom Klee loben, sondern auch jene, die scharfe Kritik auf konstruktive Weise ausüben. Nur durch diese Meinungen und Stimmen können Autoren und Verlage lernen, was funktioniert und was nicht funktioniert und somit eine gute Qualität für die Zukunft garantieren.

Und was haben die Leser davon? Die Leser gewinnen gute Qualität und schönen Lesestoff für die Zukunft. Also lässt sich damit abschließen, dass Rezensionen, solange sie ausführlich und konstruktiv sind, für jeden Beteiligten etwas grundauf gewinnbringendes sind!

Also worauf noch warten? Schön in die Tasten hämmern und Wirbel machen, die Bücher werden immerhin nicht von alleine besser!