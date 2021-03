revolt 4-fach-Steckdosen-Würfel mit 2 USB-Ladeports

Damit spart man Platz auf Schreibtisch & Co.

– Kompakte Würfel-Form

– Lädt zusätzlich bis zu 2 USB-Geräte

– Einfache Montage mit Schrauben oder Klebepad

Viele Anschlüsse auf kleinstem Raum: Mit dem cleveren Steckdosen-Würfel von revolt verzichtet man auf im Raum liegende Steckdosen-Leisten. So spart man viel Platz.

4 Geräte gleichzeitig betreiben: egal ob zu Hause, im Büro oder auf dem Schreibtisch. Jetzt lässt man beispielsweise eine Lampe leuchten und nutzt zugleich PC, Drucker, Radio, Küchengerät, Werkzeug u.v.m.

Smartphone & Co aufladen: Über die beiden USB-Ladeports lassen sich bis zu zwei USB-Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen So blockiert man keine Steckdosen!

Die Steckdose in Position bringen: Ist die Halterung an der Wand oder der Schreibtisch-Unterseite befestigt, steckt man den Steckdosen-Würfel einfach auf. So bleibt er immer an seinem Platz. Wird er anderswo gebraucht, zieht man ihn einfach wieder ab.

– Platzsparende Würfelform mit vier 230-Volt-Steckdosen

– Maximale Stromlast: 3.680 Watt

– Maximale Stromstärke: 16 A (bei 230 Volt)

– 2 USB-Ladeports: je 5 Volt, insgesamt max. 2.4 A, ideal zum Laden von Smartphone, Tablet und eBook-Reader

– Status-LED für Betriebsanzeige

– Halterung für Wand, Tisch-Unterseite u.v.m., fixierbar mit Schrauben oder Klebepads (jeweils enthalten)

– Maße (Halterung): 76 x 83 x 83 mm, Kabellänge: 1,4 m, Gewicht: 420 g

– Steckdosen-Würfel inklusive Halterung, 2 Schrauben, 2 Klebepads und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107325875

Preis: 14,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-1724-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX1724-1430.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/GbhJGt0v

