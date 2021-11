revolt 2in1-USB-Powerbank & 2-Stufen-Handwärmer

Smartphone & Co. aufladen und zudem für warme Hände sorgen

– Lädt USB-Geräte mit bis zu 2 A / 10 Watt

– 2 Heiz-Stufen für konstante Wärme: 45 °C und 55 °C

– Bis zu 10 Stunden Laufzeit im Heizbetrieb

– LED-Display für Akku-Ladestand und Heiz-Temperatur

– Robustes Aluminium-Gehäuse

– Inkl. Stoff-Transport-Beutel

Der Wärme- und Energiespender für unterwegs sorgt für wohlige Wärme in der Jacken- oder Hosentasche und versorgt die Mobilgeräte jederzeit und überall mit neuer Energie.

Mollig warme Hände: Sagen Sie der Kälte den Kampf an, z.B. bei langen Winter-Spaziergängen. Die 2in1-Powerbank heizt sich auf Knopfdruck schnell auf und wärmt die Finger im Nu.

Gleichbleibende Wärme: Einfach die gewünschte Temperatur in zwei Stufen einstellen. So sorgt die praktische USB-Powerbank von revolt konstant bis zu 10 Stunden lang für kuschelig-warme Hände.

Auch länger mobil bleiben: Smartphone, Navi, MP3-Player und mehr lassen sich ganz einfach mit Strom versorgen – ohne Steckdose in der Nähe. Mit einem Ausgangsstrom von 2 A lädt man selbst stromhungrige Geräte wie Tablet-PC und iPad bequem auf.

Liegt angenehm in der Hand: Der mitgelieferte Stoffbeutel sorgt für eine weiche Haptik und schmiegt sich gut an die Handfläche. Das taut sogar die kältesten Finger wieder auf.

– Eleganter Handwärmer mit USB-Powerbank

– Handwärmer mit 2 Temperatur-Stufen, Stufe 1: ca. 45 °C (Stufe 1), Stufe 2: ca. 55 °C (je +/- 8 %)

– Laufzeit Handwärmer Stufe 1: bis zu 10 Std., Stufe 2: bis zu 7 Std.

– USB-Ladeport für Mobilgeräte: 5 V, 2 A / 10 Watt

– Ideal für z.B. Smartphone, E-Book-Reader und Tablet-PC

– Integrierter LiPo-Akku mit 10.000 mAh, lädt per USB Typ C (Netzteil bitte dazu bestellen), Ladezeit: ca. 10 Stunden

– Robustes Gehäuse aus Aluminium-Legierung

– Farbe: schwarz

– Maße: 103 x 32 x 70 mm, Gewicht: 228 g

– Handwärmer-Powerbank inklusive Stoff-Transportbeutel, USB-Ladekabel (Typ C auf Typ A) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107392198

Preis: 22,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3097-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3097-1420.shtml

Auch als 2er-Set verfügbar:

revolt 2er-Set USB-Powerbank & 2-Stufen-Handwärmer, 2 A, 10.000 mAh, Display

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3098-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/3HhpGwhc

