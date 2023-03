Reutlingen: flink + fleissig GmbH jetzt auch zertifizierter Top Arbeitgeber der IFGA

Reutlingen. Die flink + fleißig GmbH wächst rasant und bekennt sich zur werteorientierten Führung. Aktuell hat sie sich der IFGA (Initiative für Gute Arbeit) angeschlossen und als Top Arbeitgeber zertifizieren lassen. Die IFGA ist eine gemeinsame Initiative von Firmen, welche durch stetige Weiterentwicklung und neue Ansätze die Umgebungsbedingungen für ihre Mitarbeiter weiter optimieren.

Das Betzinger Unternehmen flink + fleißig GmbH und ihre Geschäftsführung setzen verstärkt auf das Top Arbeitgeber- und Mitarbeiterthema und die neuen Impulse und Ideen der IFGA. Ein paar Beispiele dafür: Im Zuge der Zertifizierung und ihrer Digitalstrategie wurden die Kommunikations- und Dokumentationsprozesse optimiert. Auch wurde durch eine moderne, einfach zu bedienende Smartphone-App, ein mobiles Tool für Routenpläne, Zeiterfassung, Dienstpläne und Verwaltungsaufgaben für die Mitarbeiter geschaffen und eingeführt. In diese App werden auf Basis der großen internen Zustimmung und auf Wunsch der Mitarbeiter derzeit weitere Funktionen zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter hinzugefügt.

Im Unternehmen wird den Mitarbeitern durch flexible Arbeitszeitgestaltung, einer bonusorientierten Bezahlung und vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten einiges geboten. Die individuelle Weiterbildung wird nicht nur gefördert, sondern aufgrund der schnell weiterentwickelnden Technik sogar als Notwendigkeit angesehen – deshalb gibt es persönliche Schulungs- und Entwicklungspläne für jeden einzelnen Mitarbeiter.

Die flink + fleißig GmbH steht zu ihren Mitarbeitern. „Laut unserer Firmenphilosophie kommt es nicht nur auf das Wissen, die Erfahrung, emotionale Kompetenz und das Engagement der Mitarbeiter an, sondern auch auf eine faire und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kunden und im Team“, so Geschäftsführerin Alexandra Mollenkopf.

Auch der Bereich Qualitätsmanagement, die Vereinfachung von Prozessen und die Sicherheit für Kunden und Mitarbeiter gewinnt weiter an Stellenwert. So wird laut Sabine Siegel derzeit das Ereignis-Management ausgebaut, bei dem über anonym berichtete Vorfälle entsprechende Maßnahmen und Lösungen etabliert werden und so eine Fehler- und Risiko-Vorsorge für die Zukunft getroffen wird. Hierzu baut der Dienstleister derzeit auch das Qualitäts-Management-System weiter aus und strebt die ISO 9001 Zertifizierung an.

Seit 2006 ist die flink + fleißig GmbH regionaler Dienstleister im Bereich Haushaltshilfe und häuslicher Betreuung, Familienpflege und Jugendhilfe. Und mit ihren nun mehr als 130 Mitarbeitenden können sie Familien und Jugendlichen mit passgenauen Lösungen und mit qualifizierten Fachkräften unterstützen und auch in komplexen Situationen helfen.

Zertifiziert wurde flink + fleißig GmbH von Holger Ehnes, Senior Organisationsberater der Unternehmensberatung APROS Consulting & Services GmbH, die ihrerseits schon seit geraumer Zeit Teil und akkreditierter Zertifizierungspartner der IFGA-Familie ist. Die Entwicklung und Dokumentation der Mitarbeiterführung und -prozesse und die Begleitung führte schließlich zu der aktuellen Anerkennung als Top Arbeitgeber. „Das Thema Fachkräfte und eine werteorientierte Mitarbeiterführung wird immer wichtiger. Dies für potentielle Mitarbeiter und Kunden mit einem offiziellen Label nach außen zu präsentieren, wird uns helfen, unser angestrebtes Wachstum optimal weiter verfolgen zu können.“, so die Geschäftsführerin. „Und es ist wichtig am Ball zu bleiben und sich interessant für den Markt zu machen- das neue Gütesiegel „Top Arbeitgeber“ hilft uns dabei“.

Weitere Informationen: https://www.flink-fleissig.de/

