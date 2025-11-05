Rettet Weihnachten mit Feuerwear – Geschenkideen aus echtem Feuerwehrschlauch

Köln, 3. November 2025 – Wenn aus Einsatzhelden Weihnachtshelden werden: Feuerwear verwandelt gebrauchte Feuerwehrschläuche in stylische Unikate – nachhaltig, robust und mit Geschichte. Zum 20-jährigen Jubiläum zeigt das Kölner Kultlabel, wie Schenken mit Sinn funktioniert. Ob Rucksack Edgar für urbane Entdecker, Kulturbeutel Henry für Globetrotter oder die neue Moonbag Ori – jedes Feuerwear-Unikat erzählt eine Geschichte aus echten Einsätzen. Die Taschen, Rucksäcke und Accessoires aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch sind langlebig, individuell und einzigartig. Ein besonderes Extra: Zu jeder Bestellung gibt es in diesem Jahr wieder einen der beliebten, gestanzten Feuerwear-Anhänger als Stern, Engel oder Weihnachtsbaum gratis dazu – dekorativ, nachhaltig und mit echtem Einsatz-Charakter.

Wunschlisten werden länger, Ansprüche höher: nachhaltig, individuell, hochwertig. Für alle, die Schenken mit Sinn suchen, macht Feuerwear es einfach – mit handgefertigten Unikaten aus echtem Feuerwehrschlauch.

Geschenke für jedes Budget

Von kleinen Accessoires bis zu großen Lieblingsstücken – bei Feuerwear findet sich für Familie oder Freunde das passende Geschenk zum passenden Budget. Jedes Produkt ist ein Stück Heldengeschichte mit Charakter und Umweltbewusstsein – stylisch und robust.

Gutscheine – perfekt für Last-Minute-HeldInnen

Für Unentschlossene gibt’s Feuerwear-Gutscheine: als PDF sofort erhältlich und ideal für alle, die noch in letzter Minute ein nachhaltiges Geschenk suchen. Weitere Information unter: www.feuerwear.de

Über Feuerwear

Seit 2005 verwandeln die Brüder Robert und Martin Klüsener aus Köln gebrauchte Feuerwehrschläuche in langlebige Designprodukte. Jedes Stück ist ein Unikat – mit echten Einsatzspuren und Geschichte. Nachhaltigkeit ist seit Beginn Teil der DNA: CO₂-Ausgleich über atmosfair, Ökostrom von Greenpeace Energy und eine umweltschonende Schlauchreinigung gehören fest dazu. Feuerwear-Produkte sind online sowie in zahlreichen Stores in Deutschland und darüber hinaus erhältlich. Eine Übersicht aller Händler: www.feuerwear.de/im-laden-kaufen