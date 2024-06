RESIDENZ DES THE NAUTILUS MALDIVES ZU DEN AUSSERGEWÖHNLICHSTEN VILLEN DER MALDIVEN GEKÜRT!

Maldiven, 28. Juni 2024 – Die Residenz „The Nautilus Retreat“ des The Nautilus Maldives wurde bei den Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2024 zu einer der außergewöhnlichsten Villen der Malediven gekürt. Diese prestigeträchtigen Awards, die von den Lesern bewertet werden, würdigen herausragende Luxusreiseziele in der Region Asien-Pazifik.

Mit einer Fläche von 542 Quadratmetern bietet die zweistöckige, private Pool-Residenz „The Nautilus Retreat“ den perfekten Ort für Familien, um sich zu entspannen und die gemeinsame Zeit zu genießen. Auf Stelzen über der Lagune erbaut und mit einem atemberaubenden Blick auf den Sonnenuntergang, verfügt diese exklusive Villa über eine großzügige Sonnenterrasse und einen eleganten Infinity-Pool. Die beiden luxuriösen Schlafzimmer, die vom zentralen Wohn- und Essbereich ausgehen, bieten spektakulären Meerblick, maßgeschneiderter Ausstattung und eigene Badezimmer.

Einzigartiges Privatinsel Feeling im The Nautilus Maldives

The Nautilus Maldives ist das einzige 5-Sterne Luxusresort auf den Malediven, das ein einzigartiges Privatinsel-Erlebnis bietet, ohne dass man das gesamte Inselresort buchen muss. Trotzdem gibt es im The Nautilus im Herzen des Baa-Atolls, dem UNESCO Biosphärenreservat, in der Nähe der weltberühmten Hanifaru Bay, keine Grenzen in Sachen Personalisierung des Urlaubs. Die Zeit steht einfach still. Im The Nautilus gibt keine Öffnungszeiten oder Restriktionen – es gibt alles, was das Herz begehrt immer und überall. Das ist maßgeschneiderter Urlaub, wie ihn The Nautilus versteht. Das ultra-luxuriöse Privatinsel-Refugium beherbergt lediglich 26 Häuser und Residenzen, im anspruchsvollen, neuen Boho-Stil gestaltet. Dieses intime Bohemian Inselrefugium hebt maßgeschneiderten Luxus auf ein neues Niveau und bietet ein unvergleichliches Umfeld und absolute Privatsphäre. Der personalisierte Komfort, der engagierte Butler-Service, das maßgeschneiderte Gastronomie-Konzept sowie das exquisite Essen runden das Gesamtpaket ab.

2020 wurde The Nautilus bereits bei den Condé Nast Traveler’s Readers‘ Choice Awards als „Bestes Resort im Indischen Ozean“ und unter drei besten Resorts der Welt gewählt. 2021 kam es auf die prestigeträchtige Condé Nast Traveler’s Gold List weltweit und den Mittleren Osten. 2021 wurde das Resort bei den Tatler Travel Awards als „Best Private Island Retreat“ gekürt. Komplettiert werden die Ehrungen mit dem Top 2-Ergebnis für den Indischen Ozean bei den Condé Nast Traveler’s Readers Choice Awards 2023.