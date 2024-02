RescueService Group setzt auf kontinuierliches Wachstum mit Erweiterung in Marienheide und Siegburg

Die RescueService Group, ein führendes Unternehmen im Bereich Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Erste-Hilfe, gibt ihre Expansionspläne für die Standorte in Marienheide und Siegburg für das Jahr 2024 bekannt. Die stetige Nachfrage nach hochwertigen Dienstleistungen hat zu einem erfreulichen Wachstum geführt, das nun durch die Aufnahme von zwei weiteren Ärzten in das bestehende Team unterstützt wird.

Mit insgesamt rund 35 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter 9 Ärzte und 5 Fachkräfte für Arbeitssicherheit, bietet die RescueService Group ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, darunter Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz, Brandschutzhelferausbildung, Notfallschulungen und Erste-Hilfe. Die Qualität und Effizienz der angebotenen Services haben das Unternehmen zu einem geschätzten Partner für Unternehmen in der Region gemacht.

Konkrete Ansprechpartner und keine 0800-Nummern, sowie fest zugeteilte Ärzte und Fachkräfte machen die persönliche Note der Gesamtbetreuung aus. Untersuchungen in den Unternehmen minimieren die Ausfallzeiten der Mitarbeiter und somit die für das Unternehmen anfallenden Personalkosten.

Besonders hervorzuheben ist zudem der zusätzliche Ausbau der Serviceleistungen im Bereich der Brandschutzhelferausbildungen. Die RescueService Group ermöglicht es nun, den Theorieanteil dieser Ausbildungen bequem auch online zu absolvieren. Diese innovative Maßnahme trägt nicht nur zu einer erheblichen Zeitersparnis bei, sondern führt auch zu einer spürbaren Reduzierung der Ausbildungskosten.

Die hybride Brandschutzhelferausbildung ist bereits zu einem äußerst attraktiven Preis von 58,00EUR (netto) pro Teilnehmer möglich. Diese kostengünstige Option ermöglicht es Unternehmen, ihre Mitarbeiter effektiv und effizient zu schulen, ohne dabei auf die Qualität der Ausbildung zu verzichten. Selbstverständlich stehen auch die gewohnten Präsenzformate zur Verfügung.

„Unsere Expansion in Marienheide und Siegburg ist ein wichtiger Schritt für die RescueService Group, um unsere Dienstleistungen weiter zu verbessern und noch mehr Unternehmen in der Region zu unterstützen. Die Erweiterung unseres Ärzteteams sowie die Einführung der hybriden Brandschutzhelferausbildung unterstreichen unser Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit“, sagt Heiner Grütz geschäftsführender Gesellschafter der RescueService Group.

Die RescueService Group bleibt bestrebt, ihre Dienstleistungen weiter zu verbessern und innovativen Ideen zu folgen. Als Anbieter von Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit und Notfalltrainings ist die Sicherheit der Unternehmen und deren Mitarbeitern eine Herzensangelegenheit. Das Unternehmen freut sich darauf, auch zukünftig einen Beitrag zur Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz leisten zu können.

Für weitere Informationen finden Sie unter www.rescueservice.de

Kontakt

RescueService GmbH

Heiner Grütz

Moellenbicker Weg 2

51709 Marienheide

+49 2264 20139-0

+49 2264 20139-10



https://www.rescueservice.de