Rent a PowerPlatform Pro – ADLON bringt den Mittelstand auf die Überholspur der Digitalisierung

Effizienzsteigerung für mittelständische Unternehmen durch gezielte Prozessautomatisierung mit Microsoft 365

Ravensburg, September 2025 – Mit der Initiative „Rent a PowerPlatform Pro“ setzt ADLON einen neuen Schwerpunkt in der digitalen Prozessautomatisierung für mittelständische Unternehmen. Ziel ist es, Entscheider und ihre Teams dabei zu unterstützen, operative Abläufe effizienter zu gestalten – unabhängig vom digitalen Reifegrad des Unternehmens.

Der Service bietet einen strukturierten Einstieg in die Automatisierung mit Microsoft Power Platform und adressiert typische Herausforderungen wie Ressourcenknappheit, hohe manuelle Aufwände und fehlende Transparenz in Prozessen. Unternehmen profitieren von einem klar definierten Leistungsumfang, der sowohl die technische Umsetzung als auch die Befähigung der Mitarbeitenden umfasst:

Identifikation von Automatisierungspotenzialen in bestehenden Arbeitsabläufen

Entwicklung und Umsetzung erster Lösungen mit Power Automate, Power Apps oder Copilot Agents

Enablement der Mitarbeitenden, um repetitive Aufgaben selbst zu erkennen und zu automatisieren

Change Management, um Akzeptanz zu fördern und die nachhaltige Nutzung sicherzustellen

Der Service wird von Unternehmen vielfach nachgefragt – insbesondere wegen seiner schnellen Wirksamkeit und der praxisnahen Herangehensweise. Kunden berichten von spürbaren Entlastungen im Tagesgeschäft, höherer Transparenz in Prozessen und einer gestiegenen Motivation in den Teams, sich aktiv mit Digitalisierung auseinanderzusetzen.

„Digitalisierung beginnt nicht mit großen Projekten, sondern mit konkreten Lösungen für alltägliche Herausforderungen“, sagt Alexander Glück, Head of Application bei ADLON. „Unser Service schafft genau diesen Zugang – strukturiert, verständlich und mit echtem Mehrwert.“

Das Angebot im Überblick:

„Rent a PowerPlatform Pro“: individuelle Beratung und Umsetzung

Identifikation von Automatisierungspotenzialen

Umsetzung erster Flows, Apps oder Copilot Agents

Enablement der Mitarbeitenden zur Identifikation repetitiver Aufgaben

Change Management durch Digitale Prozessautomatisierung

Die Initiative richtet sich an Unternehmen aller digitalen Reifestufen – vom Einstieg in Microsoft Teams über erste Automatisierungen bis hin zur Entwicklung eigener KI-gestützter Agents. ADLON begleitet Unternehmen individuell und liefert Impulse, um die digitale Denkweise im Unternehmen nachhaltig zu stärken.

„Wir sehen, dass Digitalisierung oft als abstraktes Ziel verstanden wird. Mit unserem Angebot machen wir sie greifbar und umsetzbar – und setzen damit gezielt neue Impulse für den Mittelstand“, so Sebastian Eberle, Geschäftsführer der ADLON Intelligent Solutions GmbH.

Weitere Informationen: https://adlon.de/services/digitale-prozessautomatisierung/#angebot