Reichweitentest aller 3 Model 3 Varianten in einer parallelen 400km Fahrt

Details zu dem Vergleich gibt es hier: https://www.tesla-car-rent.com/info/3m3_test/

Seit Tesla das Model 3 in Deutschland verkauft werden 3 Varianten angeboten

Model 3 Performance 530km, 480PS

Model 3 Long Range 560km, 350PS

Model 3 Standard Range plus 400km, 250PS

Tesla-Car-Rent vermiete seit März 2019 M3LR und M3P. Ein M3SR+ hat weniger Reichweite und war zu Beginn auf 100kW Ladeleistung beschränkt. Mit diesen Randbedingungen war es im Vermietgeschäft nicht interessant. Ende letzten Jahres hat Tesla die maximale Ladeleistung auf 175kW erhöht. Damit ist die wichtigste Einschränkung entfallen und seit Februar 2020 auch ein M3SR+ Teil der Flotte.

Jeder, der vor einer Kaufentscheidung steht, kann jetzt bei Tesla-Car-Rent alle Varianten testen. Die Fragestellungen für eine Entscheidung sind vielfältig, unter anderem „ Was bedeutet die unterschiedliche Akku Kapazität bei einer längeren Fahrt an Zeitdifferenz?“

Ja, es gibt Datenblattwerte, aber wie sieht das im alltäglichen Leben aus?

Um Licht in dieses Dunkel zu bringen, haben wir (Klaus Fischer, Andreas Haehnel und Thomas Höbel) parallel mit allen 3 M3 Versionen eine „normale“ Urlaubsstrecke von 400km zurückgelegt.

Das entspricht einer Fahrt von Bamberg an den Bodensee mit einem Ladestopp nach 230km am Supercharger in Ulm.



Randbedingungen:

– jedes Fahrzeug ist am Beginn 94% geladen

– konstant 130 km/h, abhängig von der Verkehrssituation

– die erste Strecke wird gemeinsam gefahren, mit abwechselnder Führung, damit keine Windschatten Vorteile entstehen

– ein Ladestopp nach 230km

– jedes Fahrzeug setzt seine Fahrt fort, wenn die Ladung für die Reststrecke reich und am Ziel noch 70 Restkilometer zur Verfügung stehen

Ergebnisse:

Fahrzeit

M3LR: 3h 32min

M3P: 3h 37min

M3SR+: 3h 42min

Zwischen dem Ersten und dem Letzten liegen nur 10min Zeitunterschied!

Die erste Strecke mussten im strömenden Regen gefahren werden. Das hat den Verbrauch bei allen um ca. 5% erhöht.

Ein M3SR+ kann den Nachteil des kleineren Akkus durch geringeren Verbrauch etwas wettmachen.

Ein M3P verbraucht 10% mehr als ein M3LR. Das liegt im Wesentlichen an 20“ Rädern, Radkappen und Elektronik für mehr Leistung. Der Wert hatte sich bereits bei den vorbereitenden Tests für den 24h Weltrekord, den das Team von Tesla-Car-Rent 2019 gefahren hat und auch noch immer hält, bestätigt. Damals wurde eine Teilstrecke auch mit beiden Model 3 Varianten gefahren und hatten identische 10% Verbrauchsunterschiede.

Alle Fahrzeuge wurden gleich bewegt. Es gab keine Einflüsse durch unterschiedliche Fahrweisen. Die Unterschiede im Mittelwert der Geschwindigkeit ergaben sich nur durch die unterschiedlichen Ladezeiten.

Fazit:

Das große Thema der Elektromobilität – Reichweite! Reichweite! Reichweite! – „ich habe den größten Akku“ , das ist nur die halbe Wahrheit. Genauso wichtig ist die maximale Ladeleistung um Langstreckentauglichkeit zu erzeugen. Für alle, die nur selten lange Strecken fahren und etwas mehr Planungsaktivität für die Ladepausen akzeptieren, ist ein M3SR+ genau das richtige Fahrzeug. Bei einer Preisdifferenz von 10.000,-EUR braucht es schon viele weitere Argumente um sich für ein M3LR zu entscheiden.

Auch bei 4 zusätzlichen Ladepausen im Monat, lassen sich mit der Preisdifferenz deutlich mehr als 2 Stücke Kuchen finanzieren um die Ladepausen zu versüßen ;-)

Hier im youtube kanal von Andreas findet ihr das Video zur Fahrt https://www.youtube.com/watch?v=5CtZ_vHta5c

Tesla-Car-Rent vermitetet siet 2015 Tesla Fahrzeuge aus Überzeugung.

Beginnend mit eine 700PS Model S P85D

Kurzeitmieten, Langzeitmieten, Hochzeiten, Überführung im gesamten Bundesgebiet



