Rechtssicher, effizient, zukunftsorientiert: Seminare der SDL Akademie für professionelles Fuhrparkmanagement

Ein moderner Fuhrpark ist weit mehr als die Bereitstellung von Fahrzeugen. Wer Firmenfahrzeuge oder ganze Flotten verantwortet, steht vor komplexen Aufgaben: vom rechtssicheren Umgang mit Halterpflichten über die Einhaltung von Vorschriften bis hin zur Umsetzung neuer Klimaschutzauflagen. Damit wächst die Bedeutung eines fundierten Fuhrparkmanagements stetig – und mit ihr der Bedarf an qualifizierter Weiterbildung.

Die SDL Akademie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Fuhrparkverwalter und Flottenmanager gezielt auf diese Herausforderungen vorzubereiten. In den praxisnahen Seminaren werden alle zentralen Themen rund um Fuhrparkrecht, Organisation und strategisches Management behandelt. Die Teilnehmer erhalten nicht nur das notwendige Fachwissen, sondern auch konkrete Handlungsempfehlungen für den Alltag.

Besonderes Augenmerk liegt auf den rechtlichen Rahmenbedingungen. Denn Unwissenheit schützt nicht vor Strafe: Halterhaftung, Führerscheinkontrolle, berufsgenossenschaftliche Vorschriften oder Datenschutzfragen sind nur einige der Bereiche, in denen Fehler schnell gravierende Folgen haben können. Auch aktuelle Entwicklungen wie Elektromobilität oder steuerliche Besonderheiten bei der Dienstwagennutzung sind feste Bestandteile der Seminarinhalte unseres eintägigen LIVE-Online-Seminars Fuhrparkrecht in der Praxis.

Neben offenen Seminaren bietet die SDL Akademie nahezu alle Themen auch als innerbetriebliche Schulung an – individuell auf die Anforderungen und Strukturen der jeweiligen Unternehmen zugeschnitten. Damit können Firmen ihr Fuhrparkmanagement nicht nur effizienter, sondern auch nachhaltig rechtssicher gestalten.

Über die SDL Akademie

Die SDL Akademie ist seit Jahren ein kompetenter Partner für praxisorientierte Weiterbildung. Mit einem breiten Spektrum an Seminaren unterstützt sie Fach- und Führungskräfte dabei, sich auf neue gesetzliche Anforderungen und moderne Organisationsformen einzustellen.

