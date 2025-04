RealAdvisor – die Immobiliensuche in der Schweiz

Sie suchen ein attraktives Angebot zum Kauf eines Hauses oder Chalets? Mit RealAdvisor wird die Immobiliensuche in der Schweiz so einfach wie noch nie. Die innovative Plattform bündelt Angebote sämtlicher grosser Schweizer Immobilienportale und bietet damit einen einzigartigen Überblick für Käufer und Verkäufer.

Ob Sie nach einem neuen Zuhause suchen, einen guten Makler finden und Ihre Immobilie verkaufen möchten oder einfach nur die Preise in Ihrer Region im Blick behalten wollen – digitale Tools auf der Website liefern alle wichtigen Informationen kompakt, übersichtlich und ohne langes Suchen.

Alles rund um Immobilien auf einer einzigen Plattform

Sie wissen nicht, wie Sie schnell die besten Immobilienmakler finden? Die Plattform bietet eine Übersicht führender Spezialisten, aufgeschlüsselt nach Regionen. Vergleichen Sie Bewertungen, Provisionen und Erfahrungswerte – so treffen Sie fundierte Entscheidungen. Die Auswahl eines passenden Maklers war noch nie so transparent und einfach wie bei RealAdvisor.

Ausserdem vereint RealAdvisor dazu auch noch Tausende von Inseraten aus der ganzen Schweiz auf ihrer Website – ganz gleich, ob Sie zur Miete oder zum Kauf suchen.

Hier sind Ihre Vorteile auf einen Blick:

Intelligente Such- und Filterfunktionen nach Ort, Preis, Wohnfläche und mehr

Zugriff auf Angebote aller grossen Immobilienportale der Schweiz

Regelmässig aktualisierte Listen der besten Immobilienmakler mit Kundenbewertungen

Marktübersicht mit aktuellen Immobilienpreisen in Ihrer Region

Vergleichbare Objekte und Preisentwicklung auf einen Klick

Mit über 40.000 Immobilienangeboten entdecken Sie sicherlich ein oder mehrere potenzielle Objekte, die Ihrem Budget entsprechen. So gewinnen Sie nicht nur Zeit, sondern finden auch Immobilien, die Ihren Wünschen gerecht werden.

Für Eigentümer und Verkäufer: Preise kennen und richtig handeln

Sie möchten wissen, was Ihre Immobilie wert ist? Mit RealAdvisor können Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung kostenlos online bewerten lassen – in wenigen Schritten und ohne Maklerpflicht.

Darüber hinaus bietet RealAdvisor einen transparenten Maklervergleich. So finden Sie qualifizierte Immobilienmakler in der Nähe, sehen deren Spezialisierungen – etwa auf Einfamilienhäuser, Luxusobjekte oder Neubauprojekte – und erhalten Einblick in lokale Marktkenntnisse sowie erfolgreiche Vermittlungen, damit Sie den richtigen Profi bestimmen, der Ihnen bei Ihrer Immobilienentscheidung bestmöglich zur Seite stehen kann.

Immobilienplattform mit Mehrwert

RealAdvisor ist mehr als eine klassische Immobiliensuchmaschine. Es ist ein intelligentes Tool, das Angebot, Bewertung, Marktanalyse und Maklerservice vereint – übersichtlich, benutzerfreundlich und schweizweit verfügbar.

Die Plattform macht Immobiliensuche einfach. Hier erhalten Sie Zugang zu den besten Angeboten, fundierten Bewertungen und kompetenten Partnern – alles aus einer Hand. Ganz gleich, ob Sie einen Immobilienmakler suchen, ein Haus/eine Wohnung kaufen, mieten oder verkaufen möchten: RealAdvisor ist die Immobilienplattform für die Schweiz, die alles vereint, was Nutzer brauchen.