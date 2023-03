Real-Time Innovations auf der Aerospace Tech Week Europe 2023

Mit RTI Connext unternehmenskritische Avioniksysteme sicher integrieren

SUNNYVALE (USA)/ München – März 2023 – Real-Time Innovations (RTI), das größte Software-Framework-Unternehmen für autonome Systeme, wird auf der Aerospace Tech Week 2023, die vom 29. bis 30. März 2023 in München stattfindet, ausstellen und Vorträge halten. Am Stand 603 sehen Besucher, wie RTI Connext® Transport Services Segment (TSS), das mit der zertifizierten Future Airborne Capability Environment (FACE™) konforme TSS, die schnelle Integration offener, datenzentrierter Avioniksysteme ermöglicht und gleichzeitig schnelle, skalierbare und zuverlässige Konnektivität innerhalb und zwischen Land-, See-, Luft-, Weltraum- und Cyber-Systemen realisiert.

RTI Connext TSS beschleunigt die Sicherheitszertifizierung und Lufttüchtigkeit mit kommerziellen RTCA DO-178C- und EUROCAE ED-12C DAL A-Zertifizierungsnachweisen und unterstützt gleichzeitig offene A&D-Industriestandards wie OMG Data Distribution Service (DDS™) und FACE. Zudem verfügt Connext TSS über ein breites Partner-Ökosystem mit mehr als 15 Avionikpartnern, die vorintegrierte Hardware- und Software-Lösungspakete unterstützen, die sowohl das Programmrisiko als auch die Kosten reduzieren. Die Technologie und das Fachwissen von RTI haben sich in mehr als 1.800 erfolgreichen Projekten weltweit bewährt.

RTI zeigt am Stand 603 die herstellerübergreifende Interoperabilität von RTI Connext® TSS mit den branchenführenden Anbietern von Cockpit-Display-Systemen (CDS) Ansys, Ensco und Presagis.

Zusätzlich zum Messestand nehmen RTI-Experten an den folgenden Vortragsveranstaltungen teil:

29. März, 11:00 – 12:30 Uhr MEZ

Sitzung: Mandate und Aktualisierungen des regulatorischen Rahmens

Titel der Präsentation: Gibt es echte Vorteile beim Einsatz von MOSA in der kommerziellen Avionik?

Sprecher: Chip Downing, Senior Market Development Director, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung bei RTI

29. März, 14:00 Uhr MEZ

Titel des Workshops: Entwurf offener, auf Standards basierender, sicherheitskritischer Kommunikation für zukünftige Luftfahrtsysteme

Sprecher: Thijs Brouwer, Senior Field Application Engineer, RTI

Real-Time Innovations (RTI) ist der größte Software-Framework-Anbieter für autonome Systeme. RTI Connext stellt eine führende Architektur zur Entwicklung intelligenter verteilter Systeme dar. Connext tauscht Daten in einzigartiger Weise direkt aus und verbindet KI-Algorithmen mit Echtzeit-Netzwerken von Geräten, um autonome Systeme aufzubauen.

RTI“s oberste Priorität ist der Erfolg seiner Kunden bei der Bereitstellung von marktreifen Systemen. Mit über 1.800 Projekten läuft die Software von RTI in mehr als 250 autonomen Fahrzeugprogrammen, betreibt die größten Kraftwerke Nordamerikas, koordiniert das Management von Marineschiffen, bewegt eine neue Generation medizinischer Robotik, ermöglicht fliegende Autos und bietet medizinische Intelligenz für Krankenhauspatienten und Unfallopfer rund um die Uhr. RTI ermöglicht eine intelligentere Welt.

RTI zählt zu den innovativsten Anbietern von Produkten, die auf dem Data Distribution Service™ (DDS) Standard der Object Management Group (OMG) basieren. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, sowie regionale Zentralen in Spanien und Singapur.

Firmenkontakt

Real-Time Innovations, Inc. (RTI)

Tiffany Yang

Terminalstr. Mitte 18

85356 München

+1 (408) 990-7400

info@rti.com

http://www.rti.com

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH, Public Relations

Beate Lorenzoni

Landshuter Straße 29

85435 Erding

+49 8122 559 17-0

rti@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

