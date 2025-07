ReachCon Digital: Erste Schritte in die digitale Creator-Ära mit Pflege.Smile

Mit der Gründung von ReachCon Digital werden neue Maßstäbe für digitale Inhalte gesetzt. Pflege 1×1 steht für eine Unterstützung, die speziell für pflegende Angehörige konzipiert wurde und deren Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Die enge Zusammenarbeit mit Pflege.Smile demonstriert, wie kreative Ansätze in der digitalen Welt zur Lösung realer Probleme führen können.

Agentur ReachCon gründet Division für digitale Creator-Produkte und startet Leuchtturmprojekt mit Pflege.Smile

Die ReachCon GmbH aus Hamburg ist Deutschlands reichweitenstärkste Social Media Agentur und bekannt für ihre hohe Innovationskraft, wenn es um Vermarktungsmöglichkeiten für Creater geht. Mit ihrer neuen Division namens „ReachCon Digital“ wird eine ultimative Plattform für digitale Creator Produkte gegründet, die bereits erfolgreiche Influencer unabhängiger in ihrer Monetarisierung von Plattformen, deren Algorithmen und Werbedeals macht.

Der zentrale Ansatz lautet: „Deine Reichweite = Dein Business“. Statt Werbung für andere zu machen, entwickelt die ReachCon mit Creator deren eigene Angebote – mit echtem Mehrwert für ihre Community und langfristigem, planbarem Einkommen.

Es entstehen digitale Produkte, wie Online-Kurse, E-Books, Webinare etc.. Von der Konzeption, über Videoproduktion, Webdesign, Plattformaufbau u.v.m. bekommt der Creator alles aus einer Hand geboten. Somit begleitet ReachCon Digital Creator ganzheitlich: Von der strategischen Positionierung, über Markenkooperationen, bis hin zum langfristigen Karriereaufbau.

ReachCon Digital startet mit einem Leuchtturmprojekt in die Zukunft der digitalen Pflegebildung

Am 13. Juli geht das erste Projekt live, das gleich doppelt Maßstäbe setzt: Mit „Pflege 1×1“ präsentiert ReachCon Digital den ersten öffentlich sichtbaren Case seines neuen Geschäftsmodells – und gleichzeitig einen digitalen, kostenpflichtigen Kurs, der pflegenden Angehörigen erstmals praktische und rechtssichere Unterstützung auf Augenhöhe bietet.

Der Kurs wurde gemeinsam mit Pflege-Influencer Rashid alias Pflege.Smile entwickelt, der in Hamburg einen ambulanten Pflegedienst betreibt und mit über 900.000 Followern zu den wichtigsten Stimmen im deutschen Pflegesektor zählt. Rashids Community stellt ihm täglich Fragen zur häuslichen Pflege – doch Einzelberatung ist nicht leistbar. Das „Pflege 1×1“ schließt genau diese Lücke: Als digitaler Leitfaden vermittelt es zentrale Grundlagen, Rechte und Entlastungsmöglichkeiten – verständlich, praxisnah und direkt an den Lebensrealitäten orientiert.

Weitere Informationen und Konzeptdetails unter: www.reachcondigital.de

ReachCon GmbH – Growing together!

Die ReachCon GmbH aus Hamburg ist Deutschlands reichweitenstärkste Social Media Agentur mit einem Netzwerk von über 2000 Creators und einer Gesamtreichweite von mehr als 3 Milliarden Followern. Darüber hinaus ist ReachCon offizieller Partner von Meta und TikTok. 2023 startete ihr internationales Pilotprojekt „Battle of the Socials“ (BOTS23), das größte Content Creator-Event der Welt.

ReachCon wurde 2021 als Full-Service-Agentur mit Schwerpunkt Social Media gegründet und verbindet renommierte Marken mit jungen Zielgruppen. Neben der Verknüpfung der Online- mit der Offline-Welt durch innovative Events, ist die ReachCon auf Kampagnen der Luxusgüter Industrie und auf das ganzheitliche Management für Nischen-Ausnahmetalente, wie z.B. Pflege.Smile spezialisiert.

Die Division „ReachCon Digital“ begleitet Creator ganzheitlich: Von der strategischen Positionierung, über Markenkooperationen, bis hin zum langfristigen Karriereaufbau.

Seit Anfang 2024 gehört die ReachCon zur ECD International Holding GmbH (ECD) in Stuttgart. ECD ist multidisziplinär, agiert weltweit und arbeitet als Full-Service-Agentur für internationale Topkunden aus dem Premiumsegment. Die ECD initiiert und realisiert integrierte Lösungen, die Teil eines Ganzen und dabei unverwechselbar sind. Seit 2025 expandiert die ReachCon international und setzt auch europaweite Projekte für ihre Kunden um.

Die ReachCon wurde 2024 mit dem BoB-Award in Gold ausgezeichnet.

