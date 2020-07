Ratiodata und Accesa gründen Joint Venture

Ratiodata und Accesa gründen das Joint Venture RARo für effiziente IT-Dienstleistungen aus Rumänien

Die Ratiodata GmbH und der Softwareexperte Accesa IT Group GmbH arbeiten künftig noch enger zusammen. Die gemeinsame Neugründung der “Ratiodata Ac-cesa Romania S.R.L.” (RARo) vereint die umfangreiche Branchenerfahrung der Ra-tiodata mit Accesas Nearshoring-Präsenz und ihrer Expertise in moderner Soft-wareentwicklung für Kunden in der DACH-Region. Das gemeinsame Tochterunter-nehmen bietet beiden Unternehmen langfristige Wachstumsperspektiven. Der Fir-mensitz wird in der rumänischen IT-Hochburg Cluj-Napoca sein.

Das Portfolio der RARo umfasst IT-Nearshoring-Dienstleistungen wie Consulting, Softwareentwicklung & Services, Testing und IT-Betriebsunterstützung & Managed Services. Es richtet sich insbesondere an Unternehmen aus regulierten Branchen wie Banken und Versicherungen sowie an Institutionen aus den Bereichen öffentliche Hand, Versorgung, Healthcare und Welfare. Das Joint Venture ist das Ergebnis einer langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen.

Iulian Iuga, Geschäftsführer der Accesa IT-Group, über die Partnerschaft: “Das Joint Venture ist ein großer Schritt in unserer Partnerschaft mit der Ratiodata. Ab heute bündeln wir die Erfahrung der Ratiodata in regulierten Branchen und unsere über 15-jährige Expertise in der Softwareentwicklung und in der Betriebsunterstützung von Systemen. Beide Seiten haben nun die Möglichkeit, neue Geschäftsfelder zu er-schließen. Somit kommen Regulierungs-Know-how und Entwicklungsexpertise in idealer Weise zusammen und unterstützen Kunden in regulierten Branchen in der DACH-Region bei ihrer digitalen Transformation.”

Martin Greiwe, Sprecher der Geschäftsführung der Ratiodata, freut sich auf die Zu-sammenarbeit: “Rumänien zeichnet sich im europaweiten Vergleich durch eine gro-ße Anzahl sehr gut ausgebildeter Entwickler aus. Mit der Gründung der RARo und der Bündelung unserer Kompetenzen bieten wir unseren Kunden einen noch umfassen-deren Service an: effizient, zuverlässig und sicher. Die RARo wird für unsere Kunden der Nearshoring-Partner von klassischen IT-Services bis hin zu agilen IT-Projekten.”

Über die Ratiodata Accesa Romania S.R.L.

Ratiodata Accesa Romania S.R.L. (RARo) mit Sitz in Cluj-Napoca, Rumänien, wurde 2020 als Joint Venture von dem IT-Systemhaus Ratiodata GmbH und dem IT-Dienstleister Accesa IT-Group GmbH gegründet. Die Ratiodata hält 74,9 Prozent, Accesa 25,1 Prozent am Unternehmen. Die RARo bietet umfassende IT-Nearshoring-Dienstleistungen in den Bereichen Consulting, Softwareentwicklung & Services, Testing sowie IT-Betriebsunterstützung & Managed Services. Das Unter-nehmen steigert die Effizienz, Agilität, Qualität und Sicherheit der IT ihrer Kunden mit maßgeschneiderten, zuverlässigen und zukunftsorientierten Services und Lö-sungen. Die Services werden in Rumänien erbracht; das Rechenzentrum befindet sich in Deutschland. Die RARo garantiert einen gesicherten IT-Betrieb; orientiert an deutschen und rumänischen Standards. Die Zertifizierungen der Ratiodata GmbH gelten als Grundlage der geplanten Audits; darüber hinaus werden rumänische Zerti-fizierungen angestrebt. Geschäftsführer sind Martin Greiwe, Iulian Iuga, Klemens Baumgärtel und Dr. Michael Stanka. www.raro.eu

Über die Ratiodata GmbH

Die Ratiodata GmbH, gegründet 1972, zählt mit über 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an bundesweit 14 Standorten und Außenstellen und einem Umsatz von rund 330 Mio. Euro zu den größten Systemhäusern in Deutschland. In Luxemburg ist die Tochtergesellschaft Ratiodata Luxemburg S.à r.l. ansässig. Die Ratiodata GmbH ist spezialisiert auf Finanzdienstleistungsunternehmen sowie regulierte und IT-intensive Branchen. Die Produkte und Dienstleistungen umfassen vor allem Hard-warehandel, IMAC/R/D, Managed Services und bundesweite Vor-Ort-Services rund um die stationäre und mobile IT-Infrastruktur und Arbeitsplatzausstattung ein-schließlich Multifunktionssystemen, Kommunikationstechnologien sowie Netzwerk- und Sicherheitslösungen. Zum Produkt- und Leistungsportfolio gehören zudem die Geschäftsbereiche Scan- & Dokumenten-Services und Bankentechnologie & Ser-vices, in denen die Ratiodata zu den Marktführern gehört. Das Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochter der Fiducia & GAD IT AG. www.ratiodata.de

Über die Accesa IT Group GmbH

Accesa wurde 2004 gegründet und ist ein IT-Unternehmen, das als Antwort auf den wachsenden Bedarf Westeuropas an professionellen IT-Services entstanden ist. Die Erfolgsgeschichte in der DACH-Region wird von den Niederlassungen in Frankfurt, München und Zürich unterstützt und gefördert. Mit über 700 Expertinnen und Exper-ten in 20 Kompetenzzentren, entwickelt das Unternehmen innovative Lösungen, mit einem Arbeitsansatz, der Verantwortung großschreibt. Als IT-Dienstleister bietet Accesa individuelle Serviceleistungen wie Beratung, UI/UX, Architektur, Entwicklung, Testing und 24×7 Managed Services für die gesamte Microsoft, Amazon, Google und SAP Servicepalette. Als wertorientiertes Technologieunternehmen hilft Accesa, die Unternehmensleistung der Kunden im Kontext digitaler Transformation zu steigern. Accesa konzentriert sich auf die menschliche Komponente und auf den Auf-bau strategischer Partnerschaften mit Führungskräften aus Branchen wie Fertigung, Einzelhandel und Konsumgüter sowie Banken und Versicherungen. www.accesa.eu

