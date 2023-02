Rassismus gegen Weiße? – “Sie sind weiß, also schuldig!”

Um mit seiner Familie nach Europa zu kommen, entwickelt der verheiratete junge Mann Mendo choup ke joug Evarist Dieu ne dort, genannt Johnny Walker, einen Plan, der weltweit seinesgleichen sucht: Eine weiße Frau, die „Frau Visum“ muss her!

Diese muss er dann dazu bekommen, ihn zu heiraten, damit er ausreisen kann. Seine jetzige Frau gibt er als seine Schwester und seine Kinder als seine Neffen und Nichten aus. Mit seiner weißen Frau in Europa angekommen, will er seine „Schwester“ und ihre Kinder nachholen. Der erste Teil des Plans geht auf: Er ist in Europa. Doch wie bekommt er seine „Schwester“ zu sich? Der findige Johnny entwickelt den zweiten Teil des Plans. Seine weiße Frau hat einen Bruder, dem er so lange von seiner „Schwester“ vorschwärmt, bis dieser nach Kamerun fliegt, sich in sie verliebt, sie heiratet und mit nach Europa bringt. Dann leben alle vier mit den Kindern in einem gemeinsamen Familienhaus – eine ménage à quatre, von der die beiden deutschen Geschwister nichts ahnen, bis der dritte Teil von Johnnys Plan Gestalt annimmt …

Diese Trilogie schafft es wie selten ein Buch zuvor, den Leser ganz tief in eine magische Welt voller Abenteuer eintauchen zu lassen, in eine fremde, fast mystische, Kultur, mit ihrer Leichtigkeit des Lebens und ihren vielen, hilfreichen Weisheiten. Eine Welt, in der die Uhren in eine andere Richtung laufen und dennoch alle vorwärtskommen.

Afro-europäische Beziehungen werden samt Klischees realitäts-nah und unterhaltsam dargestellt, wie nie zuvor.