Rasenmähen hat sich noch nie so gelohnt.

Cramers neuester Mähroboter RM2700 erledigt ihre Mäharbeiten

Weiterstadt, 30.06.2022: Perfekter Rasen, ohne einen Finger zu krümmen? Cramer macht das für Sie. Mit dem neuesten Mähroboter von Cramer, dem RM2700, können Grünflachen bis zu einer Größe von 2700 m² gemäht werden – und mit dem aktuellen Konnektivitäts-Abo, das Sie zu jedem Mähroboter erhalten, wird sichergestellt, dass Ihr Rasen frisch, gesund und grün bleibt.

Immer in Verbindung mit Ihrem Garten

Der neueste Mähroboter von Cramer, der RM2700, kann Rasenflächen von bis zu 2700m² mähen und dabei Steigungen von bis zu 35 % überwinden. Mit nur 57 dB unter Betrieb ist der Mähroboter kaum hörbar für Sie und Ihre Nachbaren, sodass Rasenmähen keine zeitlichen Beschränkungen mehr haben muss. Die einfach Schnitthöheneinstellung passt sich Ihren Bedürfnissen an: egal, ob Sie Ihren Rasen lieber kürzer oder länger und natürlicher mögen. Mit einer Schnitthöhe von 20 mm bis 60 mm haben Sie genügend Auswahlmöglichkeiten für Ihren Garten. Egal, für welche Länge Sie sich entscheiden – öfter zu mähen und dafür nur wenig abzuschneiden resultiert in einem gesünderen, grüneren und dichteren Rasen. Weitere Vorteile des RM2700 sind außerdem die simple Reinigung des Mähroboters mit Hilfe einfach zu entfernender Abdeckungen und die IPX5-Klassifizierung zur Abdichtung. So kann die Reinigung ganz einfach mit dem Gartenschlauch erfolgen, ohne dass Sie sich Sorgen um Technik und Elektronik machen müssen. Die Regen- und Frostsensoren stellen sicher, dass Ihr Mäher nur bei geeigneten Wetterbedingungen arbeitet – dafür wird die festgelegte Mähplanung gegebebenfalls automatisch angepasst und Ihr Mäher startet erst, wenn sich die Wetterbedingungen verbessern. Der RM2700 – und auch viele weitere Cramer Mähroboter – verfügen über GPS-Ortung und Geo-Fencing. Mit Hilfe der Cramer Connect App und dem aktuell inkludierten Konnektivitäts-Abonnement wissen Sie immer, wo Ihr Mähroboter ist, ob er mäht und ob Schwierigkeiten oder Hindernisse vorliegen.

Das Konnektivitäts-Abonnement umfasst die kostenfreie Nutzung der 2G-/4G-SIM-Karten-Verbindung mit der Cramer Connect App für 12 Jahre. Der Aktion läuft vom 01. Juni bis zum 31. Dezember. Der RM2700 mit dem Konnektivitäts-Abo ist das perfekte Gesamtpaket – mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Finden Sie Ihren Cramer Fachhändler und entdecken Sie viele weitere Angebote: cramertools.com/de/de/haendler.

Die Marke Cramer ist europaweit vertreten und gehört zur Globe Group – dem Marktführer in den USA sowie international führenden Hersteller von batteriebetriebenen Werkzeugen und Gartengeräten mit über 5.000 Mitarbeiter*innen weltweit. Mit mehr als 350 Ingenieur*innen entwickelt das Unternehmen in Nordamerika und Europa ständig neue Technologien und Produkte. Auf über 240.000 m² Produktionsfläche werden 96 % der Produktkomponenten in eigenen Werken produziert. Die Cramer Geräte für die Garten- und Landschaftspflege arbeiten mit einem effizienten und innovativen Akku-System und bieten eine hohe Leistung für den Profi-Einsatz. Das Produktsortiment von Cramer überzeugt durch das besonders leistungsfähige High-End-Akku-System sowie ergonomisches Design und wirkt sich nachhaltig auf die Umwelt aus – für eine grünere Welt. Weitere Informationen: www.cramertools.com

