Raphael Monsch übernimmt Leitung Ideation & Creation bei KESCH – The Brand Experience Company

Der international ausgezeichnete Kreative koordiniert die Kreativkonzepte der Agentur für die Standorte in Wien, Zürich und München.

Nach dem erfolgreichen Aufbau des Geschäfts in der Schweiz und Deutschland holt sich die Brand Experience Company KESCH mit Raphael Monsch einen ausgewiesenen Experten an Bord. Der 48-jährige aus Zürich leitet künftig den Bereich Ideation & Creation für den gesamten DACH Raum und wird die Koordination aller Kreativkonzepte übernehmen, um den hohen Kreativ-Standard an allen drei Standorten zu etablieren.

„Wir wollen uns als Agentur künftig noch internationaler ausrichten und dieses Geschäft vorantreiben: Unser Anspruch sind dabei stets höchste Qualitätsstandards“, betont KESCH Co-CEO Lukas Schütz, „in seiner Funktion wird Raphael Monsch daher für alle Konzepte in Österreich, Deutschland und der Schweiz verantwortlich sein“.

Monsch ist bereits seit mehr als 20 Jahren in der Branche erfolgreich und war in der Schweiz unter anderem für renommierte Agenturen wie Saatchi & Saatchi, Publicis und PointBreak Events tätig. Dort hat er für Kunden wie Lindt, Fiat und Samsung immersive Erlebnisse sowie crossmediale Kampagne kreiert.

In seiner Laufbahn hat der Absolvent der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel gemeinsam mit seinen Kunden zahlreiche nationale und internationale Awards, darunter den Silber Cyber Cannes Lions, Gold ADC Europe, Gold Sabre Award und Bronze Effie, gewonnen.

„Mit Raphael haben wir einen international ausgezeichneten Kreativen zu KESCH geholt. Er ist sowohl menschlich als auch fachlich eine massive Bereicherung für unser sogenanntes KESCH Pack“, freut sich KESCH Co-CEO Thomas Kenyeri über die Zusammenarbeit.

Über KESCH

KESCH – The Brand Experience Company entwickelt seit 2011 Erlebnisse, die Marken zum Leben erwecken. In Wien, München und Zürich betreut die Agentur nationale und internationale Kund:innen in den Bereichen Live Experience, Brand Strategy, Events und Promotions. Zu den langjährigen Kunden zählen Marken wie Coca-Cola, Huawei, Nespresso, Schlumberger, Hendrick’s Gin und viele mehr. Darüber hinaus setzt KESCH zahlreiche Eigenveranstaltungen wie die „Wiener Alm“ um und vermittelt mit der Promotion-, Gastro- und Eventpersonal Plattform KEJOB handverlesene Mitarbeiter:innen für Projekte in ganz Österreich.

